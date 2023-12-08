В іракському Багдаді ракетами атакували посольство США — AP

Посольство США в іракському Багдаді потрапило під ракетний обстріл. Обійшлось без жертв.

Що відомо про атаку посольства США в Іраку

Згідно з інформацією від американських й іракських офіційних осіб, обійшлось без жертв, втім обстріл завдав незначних матеріальних збитків.

Як стверджують представники іракської служби безпеки, загалом було випущено 14 ракет "Катюша". Частина з них впала біля воріт посольства, а інша частина - в річку. За словами речника посольства, загалом було здійснено два ракетних залпи.

Оцінки тривають, але немає повідомлень про жертви на території посольства, - заявив представник посольства й додав, що жодна конкретна група не взяла на себе відповідальність, але є ознаки того, що атаки були здійснені повстанцями, пов'язаними з Іраном. Поширити

Зокрема речник посольства закликав уряд Іраку зробити усе можливо для захисту дипломатичного персоналу і партнерів по коаліції й наголосив на тому, що США мають право на самооборону і захист в будь-якій точці світу.

В Іраку перебуває близько 2 500 американських військових і ще близько 900 на сході Сирії, які виконують місії проти угруповання "Ісламська держава". В обох країнах Іран має лояльні до Тегерану ополченці, - додає видання. Поширити

Напад на військові бази США

Військові бази США на Близькому Сході регулярно зазнають обстрілів з боку Іраку та Сирії. Активна фаза розпочалася після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

Наприклад, на початку грудня бойовики атакували 15 ракетами американську військову базу. Обійшлося без постраждалих.

Проте в жовтні через атаки безпілотників на американські бази в Іраку та Сирії, поранення отримали 20 людей.

Також 23 листопада американські війська зазнали атак з використанням ракет та безпілотників. Зі слів неназваного представника військових, обійшлося без втрат серед особового складу та пошкоджень інфраструктури.

У ЗМІ підкреслили, що атаки відбулися наступного дня після удару США по воєнізованому угрупуванню Катаїб Хезболла. Його представники заявляли, що внаслідок нападу американських військ загинули восьмеро бійців. Ірак засудив дії як ескалацію та порушення суверенітету.

Офіційні особи США відповіли, що США завдали ударів по групах Ірану після ескалації їхніх атак, націлених на американські й міжнародні сили. Зі слів неназваного чиновника, з 17 жовтня в Іраку відбулося 36 нападів, а в Сирії — 37.