Пентагон заявив про атаку США на об’єкти "Хезболли" в Іраку

Американські військові завдали потужних ударів по об’єктах "Катаїб Хезболла" у відповідь на атаку баз США в Іраку і Сирії.

Штати атакували ворожі об’єкти в Іраку: що відомо

Цю інформацію уже офіційно підтвердив очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін.

За словами останнього, наказ про атаку віддав безпосередньо очільник Білого дому Джо Байден.

Сьогодні (26 грудня – ред.), за вказівкою президента Байдена, збройні сили США завдали необхідних і пропорційних ударів по трьох об'єктах, що використовуються "Катаїб Хезболла" та пов'язаними з нею угрупованнями в Іраку, - наголосив Ллойд Остін. Поширити

Очільник Пентагона звернув увагу на те, що ці удари є відповіддю "на серію нападів на американський персонал в Іраку і Сирії" з боку бойовиків, яких підтримує Іран.

Насамперед мовиться про атаку на авіабазу США в Ербілі.

Такі американські удари у відповідь мають на меті підірвати і послабити можливості пов'язаних з Іраном бойовиків, які несуть безпосередню відповідальність за ці напади, - пояснив глава Міноборони США. Поширити

Що відомо про атаку терористів на американську авіабазу в Ербілі

Як офіційно підтвердив Ллойд Остін, в результаті атаки терористів на американську авіабазу в Ербілі, яка відбулася 25 грудня, були поранені троє військовослужбовців США, один з яких перебуває в критичному стані.

…Президент (Джо Байден – ред.) і я без вагань вживатимемо необхідних заходів для захисту Сполучених Штатів, наших військ і наших інтересів. Немає вищого пріоритету, - заявив очільник Пентагона. Поширити

За його словами, Вашингтон прагне до ескалації конфлікту в регіоні та буде ухвалювати лише необхідні рішення.