Пентагон заявив про атаку США на об’єкти "Хезболли" в Іраку

Американські військові завдали потужних ударів по об’єктах "Катаїб Хезболла" у відповідь на атаку баз США в Іраку і Сирії.
Штати атакували ворожі об’єкти в Іраку: що відомо
Цю інформацію уже офіційно підтвердив очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін.
За словами останнього, наказ про атаку віддав безпосередньо очільник Білого дому Джо Байден.
Очільник Пентагона звернув увагу на те, що ці удари є відповіддю "на серію нападів на американський персонал в Іраку і Сирії" з боку бойовиків, яких підтримує Іран.
Насамперед мовиться про атаку на авіабазу США в Ербілі.
Що відомо про атаку терористів на американську авіабазу в Ербілі
Як офіційно підтвердив Ллойд Остін, в результаті атаки терористів на американську авіабазу в Ербілі, яка відбулася 25 грудня, були поранені троє військовослужбовців США, один з яких перебуває в критичному стані.
За його словами, Вашингтон прагне до ескалації конфлікту в регіоні та буде ухвалювати лише необхідні рішення.
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