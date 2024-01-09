Почувствовал сильную боль. В Пентагоне раскрыли детали госпитализации Ллойда Остина

Министра обороны Пентагона Ллойда Остина госпитализировали еще 1 января, когда он почувствовал сильную боль после плановой медицинской процедуры.

Почему глава Пентагона попал в больницу

Пресссекретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге американского оборонного ведомства обнародовал некоторые детали госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. В частности, он объяснил, почему об госпитале Остина сообщили с задержкой.

Как сообщил представитель Пентагона, Ллойд Остин 22 декабря прошел плановую медицинскую процедуру в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Пока министр находился в больнице, он передал определенные оперативные полномочия своей заместительнице. На следующий день он вышел из больницы и продолжал работать дома во время праздников.

Вечером 1 января он почувствовал сильную боль. Каретой скорой помощи его доставили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где его госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Он был в сознании и чувствовал страшную боль. В тот вечер он прошел обследование и осмотр врачей. Поделиться

На следующий день из-за состояния Остина некоторые полномочия министра обороны передали заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. Аппарат министра, его заместитель, а также Объединенный штаб сообщили о передаче полномочий через обычную процедуру оповещения по электронной почте.

Задержку в информировании о госпитализации Остина спикер Пентагона объяснил тем, что руководитель аппарата министра обороны заболела гриппом — она тоже, как и глава оборонного ведомства, долгое время не сообщала о своем состоянии здоровья.

4 января заместитель министра и руководитель аппарата министра обороны начали готовить публичное заявление и обращение в Конгресс, однако в тот же день им сообщили, что Остин готовится восстановить полную связь и соответствующие оперативные обязанности 5 января, что и произошло.

Сейчас Остин еще в больнице, однако его перевели из отделения интенсивной терапии.

Он продолжает чувствовать дискомфорт, но его прогноз хороший, - отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Поделиться

После возобновления своих обязанностей министр получил оперативную информацию и предоставил необходимые указания. Он имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи и продолжает следить за повседневными операциями Министерства обороны по всему миру.

Госпитализация Ллойда Остина

5 января представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений.

Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его председателя постфактум, подчеркнув, что общественность "вправе знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате любой медицинской процедуры".