Глава Пентагона провел четыре дня в отделении интенсивной терапии

В СМИ появились новые детали госпитализации главы Пентагона, в частности стало известно, что Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии.

Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии

По данным СМИ, Пентагон не информировал чиновников Совета национальной безопасности Белого дома о госпитализации Остина до четверга – три дня после того, как он прибыл в Медицинский центр Уолтера Рида.

В субботу вечером президент США Джо Байден разговаривал с Остином по телефону. Как рассказал неназванный представитель администрации, это был первый разговор Байдена с главой Пентагона после его госпитализации.

Это был теплый разговор. Президент пожелал ему скорейшего выздоровления и сказал, что с нетерпением ждет возвращения министра в Пентагон, – сказал собеседник телеканала. Поделиться

По словам источника, нет информации, когда Остина выпишут из больницы. Что именно послужило причиной госпитализации также не сообщают.

Спикер Пентагона Пат Райдер сообщил NBC News, что Остин "вернулся к исполнению своих обязанностей" в пятницу вечером. В субботу он оставался в больнице.

Представители Пентагона отказались описать состояние Остина. В ведомстве также не разглашают подробностей о процедуре и времени ее проведения, а также не сообщает, был ли Остин доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Обязанности главы Пентагона выполняла заместитель Остина Кэтлин Хикс, добавил источник.

Она "поддерживала постоянную связь с сотрудниками Минобороны, следила за повседневной деятельностью Министерства обороны и занималась некоторыми рутинными делами".

Госпитализация Ллойда Остина

5 января спикер Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений.

Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его председателя постфактум, подчеркнув, что общественность "вправе знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате любой медицинской процедуры".