Глава Пентагона Остин назвал самую большую ошибку Путина

Министр обороны США Ллойд Остин выступил с речью в Форуме национальной обороны имени Рейгана, сказав, что российский диктатор Владимир Путин ошибается, считая, что поддержка Украины будет ослабляться.
Путин надеется, что коалиция Запада распадется
Остин сказал, что сейчас, несмотря на свою изоляцию, Путин верит, что сможет пережить украинцев, но он ошибается.
По словам Остина, Путин считает, что коалиция Запада распадется, что их сила воли исчезнет, а их демократия просто разобьется.
Во-первых, война Путина представляет серьезную и прямую угрозу безопасности в Европе и за ее пределами.
Во-вторых, агрессия Путина является очевидным вызовом нашим союзникам по НАТО.
В-третьих, намеренная жестокость Кремля является нападением на наши общие ценности демократии и порядочности.
И, наконец, война Путина — фронтальное наступление на международный порядок, основанный на правилах.
Остин добавил, что сегодня обычные люди могут проявить необычайное мужество, и именно это он увидел на прошлой неделе в Киеве.
Министр добавил, что американцы должны делать не меньше.
Остин побывал в Киеве с визитом
20 ноября Остин прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Пентагона, это еще одна возможность "подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов".
Также Остин встретился с министром обороны и украинскими военными.
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