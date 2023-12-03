Глава Пентагона Остин назвал самую большую ошибку Путина

Министр обороны США Ллойд Остин выступил с речью в Форуме национальной обороны имени Рейгана, сказав, что российский диктатор Владимир Путин ошибается, считая, что поддержка Украины будет ослабляться.

Путин надеется, что коалиция Запада распадется

Остин сказал, что сейчас, несмотря на свою изоляцию, Путин верит, что сможет пережить украинцев, но он ошибается.

Кремль ведет несправедливую имперскую агрессию, но Украина ведет оборонную войну за национальное выживание. И вы можете ощутить эту срочность на месте. И это дает Украине огромное стратегическое преимущество справедливого дела. Теперь Путин полагает, что сможет пережить и нас. Поделиться

По словам Остина, Путин считает, что коалиция Запада распадется, что их сила воли исчезнет, а их демократия просто разобьется.

Но Путин снова ошибается. И мы должны продолжать четко объяснять американскому народу по поводу ставок в Украине. Украина имеет огромное значение для Америки и всего мира. И это важно по четырем ключевым причинам. Поделиться

Во-первых, война Путина представляет серьезную и прямую угрозу безопасности в Европе и за ее пределами.

Во-вторых, агрессия Путина является очевидным вызовом нашим союзникам по НАТО.

В-третьих, намеренная жестокость Кремля является нападением на наши общие ценности демократии и порядочности.

И, наконец, война Путина — фронтальное наступление на международный порядок, основанный на правилах.

Следовательно, результат этой борьбы будет определять глобальную безопасность десятилетия вперед. Поделиться

Остин добавил, что сегодня обычные люди могут проявить необычайное мужество, и именно это он увидел на прошлой неделе в Киеве.

Я увидел гордый, шумный город в сердце материковой Европы. И это под прицелом из-за высокомерия и ярости одного человека. Но украинский народ встретил нападение Путина с неповиновением, стойкостью, умом и так даже изяществом. Вы видите это в глазах войск, борющихся за изгнание российских захватчиков. И это видно по решительности киевлян. Украина напоминает миру о моральной силе свободного народа, борющегося за защиту своей суверенной территории, своей демократии и будущего. Поделиться

Министр добавил, что американцы должны делать не меньше.

Остин побывал в Киеве с визитом

20 ноября Остин прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Пентагона, это еще одна возможность "подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов".

Также Остин встретился с министром обороны и украинскими военными.