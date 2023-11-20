От чего будет зависеть успех Украины в войне — объяснение Остина

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, успех Украины в развязанной Россией преступной войне будет зависеть от эффективности использования западных вооружений.

Как глава Пентагона оценивает перспективы победы Украины в войне

В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Все зависит от предоставленных военных возможностей и их интеграции, идет ли речь о F-16, HIMARS или что-нибудь другое: все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя, - отмечает Остин. Поделиться

Он подчеркнул, что в Пентагоне ожидают продолжения деоккупации украинскими военными захваченных преступной армией РФ территорий.

В частности, как подчеркнул глава Минобороны США, американские военные надеются, что контрнаступление украинских военных будет продолжаться и в зимний период.

Остин убежден, что украинские военные готовы к ведению боевых действий в зимних условиях и США продолжают оказывать Украине соответствующую помощь.

Глава Пентагона отметил, что в объявленном 20 ноября новом пакете военной помощи Украине есть зимнее снаряжение для ВСУ.

По словам Остина, Украина уже нанесла оккупантам серьезный ущерб, и России понадобится значительное время, чтобы оправиться.

В частности, нашим защитникам удалось отвоевать 50% оккупированной территории и отогнать Черноморский флот от своих берегов.

Что известно о полном списке предоставленного США оружия Украине

В Пентагоне обнародовали полный список переданного Украине оружия на общую сумму более 40 млрд долларов.

Согласно информации ведомства, США уже передали Украине: средства противовоздушной обороны, артиллерию и реактивные системы залпового огня, наземную технику, в том числе танки и боевые машины пехоты, вертолеты и различные авиационные ракеты, патрульные катера и не только. Общая стоимость всего предоставленного оружия – 44,8 млрд долларов.

В частности, среди переданного вооружения: