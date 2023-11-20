От чего будет зависеть успех Украины в войне — объяснение Остина

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, успех Украины в развязанной Россией преступной войне будет зависеть от эффективности использования западных вооружений.
Как глава Пентагона оценивает перспективы победы Украины в войне
Он подчеркнул, что в Пентагоне ожидают продолжения деоккупации украинскими военными захваченных преступной армией РФ территорий.
В частности, как подчеркнул глава Минобороны США, американские военные надеются, что контрнаступление украинских военных будет продолжаться и в зимний период.
Остин убежден, что украинские военные готовы к ведению боевых действий в зимних условиях и США продолжают оказывать Украине соответствующую помощь.
Глава Пентагона отметил, что в объявленном 20 ноября новом пакете военной помощи Украине есть зимнее снаряжение для ВСУ.
По словам Остина, Украина уже нанесла оккупантам серьезный ущерб, и России понадобится значительное время, чтобы оправиться.
В частности, нашим защитникам удалось отвоевать 50% оккупированной территории и отогнать Черноморский флот от своих берегов.
Что известно о полном списке предоставленного США оружия Украине
В Пентагоне обнародовали полный список переданного Украине оружия на общую сумму более 40 млрд долларов.
Согласно информации ведомства, США уже передали Украине: средства противовоздушной обороны, артиллерию и реактивные системы залпового огня, наземную технику, в том числе танки и боевые машины пехоты, вертолеты и различные авиационные ракеты, патрульные катера и не только. Общая стоимость всего предоставленного оружия – 44,8 млрд долларов.
В частности, среди переданного вооружения:
31 танк Abrams;
186 боевых машин пехоты Bradley;
189 бронетранспортеров Stryker;
300 бронетранспортеров M113;
39 реактивных систем залпового огня HIMARS;
один зенитный ракетный комплекс Patrtiot;
12 систем ПВО NASAMS;
свыше 10 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin;
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