Від чого залежатиме успіх України у війні — пояснення Остіна
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Від чого залежатиме успіх України у війні — пояснення Остіна

Міноборони США
Ллойд Остін

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, успіх України у розв'язаній Росією злочинній війні залежатиме від ефективності використання західних озброєнь. 

Як глава Пентагону оцінює переспективи перемоги України у війні

У такому конфлікті, як цей, немає зброї, яка могла б стати чарівною паличкою. Все залежить від наданих військових можливостей та їх інтеграції, чи йде мова про F-16, HIMARS чи щось інше: все залежить від того, як ви використовуєте ці можливості та синхронізуєте їх для досягнення потрібного ефекту на полі бою, - зазначає Остін.

Він підкреслив, що у Пентагоні очікують на продовження деокупації українськими військовими захоплених злочинною армією РФ територій.

Зокрема, як підкреслив глава Міноборони США, американські військові сподіваються, що контрнаступ українських військових триватиме і у зимовий період.

Остін висловив переконання, що українські військові готові до ведення бойових дій у зимових умовах і США продовжують надавати Україні відповідну допомогу.

Очільник Пентагону зазначив, що в оголошенному 20 листопада новому пакеті військової допомоги Україні є зимове спорядження для ЗСУ.

За словами Остіна, Україна вже завдала окупантам серйозних збитків, і Росії знадобиться значний час, щоб оговтатися.

Зокрема, нашим захисникам уже вдалося відвоювати 50% окупованої території та відігнати Чорноморський флот від своїх берегів.

Що відомо про повний список наданої США зброї Україні

У Пентагоні оприлюднили повний список переданої Україні зброї на загальну суму у понад 40 млрд доларів.

Згідно з інформацією відомства, США вже передали Україні: засоби протиповітряної оборони, артилерію та реактивні системи залпового вогню, наземну техніку, у тому числі танки та бойові машини піхоти, гелікоптери та різні авіаційні ракети, патрульні катери і не тільки. Загальна вартість усієї наданої зброї - 44,8 млрд доларів.

Зокрема, серед переданого озброєння:

  • 31 танк Abrams;

  • 186 бойових машин піхоти Bradley;

  • 189 бронетранспортерів Stryker;

  • 300 бронетранспортерів M113;

  • 39 реактивних систем залпового вогню HIMARS;

  • один зенітний ракетний комплекс Patrtiot;

  • 12 систем ППО NASAMS;

  • понад 10 тисяч протитанкових ракетних комплексів Javelin;

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