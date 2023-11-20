Від чого залежатиме успіх України у війні — пояснення Остіна

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, успіх України у розв'язаній Росією злочинній війні залежатиме від ефективності використання західних озброєнь.
Як глава Пентагону оцінює переспективи перемоги України у війні
Він підкреслив, що у Пентагоні очікують на продовження деокупації українськими військовими захоплених злочинною армією РФ територій.
Зокрема, як підкреслив глава Міноборони США, американські військові сподіваються, що контрнаступ українських військових триватиме і у зимовий період.
Остін висловив переконання, що українські військові готові до ведення бойових дій у зимових умовах і США продовжують надавати Україні відповідну допомогу.
Очільник Пентагону зазначив, що в оголошенному 20 листопада новому пакеті військової допомоги Україні є зимове спорядження для ЗСУ.
За словами Остіна, Україна вже завдала окупантам серйозних збитків, і Росії знадобиться значний час, щоб оговтатися.
Зокрема, нашим захисникам уже вдалося відвоювати 50% окупованої території та відігнати Чорноморський флот від своїх берегів.
Що відомо про повний список наданої США зброї Україні
У Пентагоні оприлюднили повний список переданої Україні зброї на загальну суму у понад 40 млрд доларів.
Згідно з інформацією відомства, США вже передали Україні: засоби протиповітряної оборони, артилерію та реактивні системи залпового вогню, наземну техніку, у тому числі танки та бойові машини піхоти, гелікоптери та різні авіаційні ракети, патрульні катери і не тільки. Загальна вартість усієї наданої зброї - 44,8 млрд доларів.
Зокрема, серед переданого озброєння:
31 танк Abrams;
186 бойових машин піхоти Bradley;
189 бронетранспортерів Stryker;
300 бронетранспортерів M113;
39 реактивних систем залпового вогню HIMARS;
один зенітний ракетний комплекс Patrtiot;
12 систем ППО NASAMS;
понад 10 тисяч протитанкових ракетних комплексів Javelin;
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