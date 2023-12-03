Глава Пентагону Остін назвав найбільшу помилку Путіна

Міністр оборони США Ллойд Остін виступив з промовою Форумі національної оборони імені Рейгана сказавши, що російський диктатор Володимир Путін помиляється, вважаючи, що підтримка України буде послаблюватися.

Путін сподівається, що коаліція Заходу розпадеться

Остін сказав, що зараз, попри свою ізоляцію, Путін вірить, що зможе пережити українців, але він помиляється.

Кремль веде несправедливу імперську агресію, але Україна веде оборонну війну за національне виживання. І ви можете відчути цю терміновість на місці. І це дає Україні величезну стратегічну перевагу справедливої ​​справи. Тепер Путін думає, що зможе пережити і нас. Поширити

За словами Остіна, Путін вважає, що коаліція Заходу розпадеться, що їхня сила волі зникне, а їхня демократія просто розіб’ється.

Але Путін знову помиляється. І ми повинні продовжувати чітко пояснювати американському народу щодо ставок в Україні. Україна має величезне значення для Америки і для всього світу. І це важливо з чотирьох ключових причин. Поширити

По-перше, війна Путіна становить серйозну й пряму загрозу безпеці в Європі та за її межами.

По-друге, агресія Путіна є явним викликом нашим союзникам по НАТО.

По-третє, навмисна жорстокість Кремля є нападом на наші спільні цінності демократії та порядності.

І, нарешті, війна Путіна — це фронтальний наступ на міжнародний порядок, заснований на правилах.

Отже, результат цієї боротьби визначатиме глобальну безпеку на десятиліття вперед. Поширити

Остін додав, що сьогодні звичайні люди можуть проявити надзвичайну мужність і саме це він побачив минулого тижня в Києві.

Я побачив горде, гамірне місто в серці материкової Європи. І це під прицілом через зарозумілість і лють однієї людини. Але український народ зустрів напад Путіна з непокорою, стійкістю, розумом і так, навіть витонченістю. Ви бачите це в очах військ, що борються за вигнання російських загарбників. І це видно по рішучості киян. Україна нагадує світові про моральну силу вільного народу, який бореться за захист своєї суверенної території, своєї демократії та свого майбутнього. Поширити

Міністр додав, що американці повинні робити не менше.

Остін побував у Києві з візитом

20 листопада Остін прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави Пентагону, це ще одна можливість "підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів".

Також Остін зустрівся з міністром оборони та українськими військовими.