Глава Пентагону Остін назвав найбільшу помилку Путіна

Міністр оборони США Ллойд Остін виступив з промовою Форумі національної оборони імені Рейгана сказавши, що російський диктатор Володимир Путін помиляється, вважаючи, що підтримка України буде послаблюватися.
Путін сподівається, що коаліція Заходу розпадеться
Остін сказав, що зараз, попри свою ізоляцію, Путін вірить, що зможе пережити українців, але він помиляється.
За словами Остіна, Путін вважає, що коаліція Заходу розпадеться, що їхня сила волі зникне, а їхня демократія просто розіб’ється.
По-перше, війна Путіна становить серйозну й пряму загрозу безпеці в Європі та за її межами.
По-друге, агресія Путіна є явним викликом нашим союзникам по НАТО.
По-третє, навмисна жорстокість Кремля є нападом на наші спільні цінності демократії та порядності.
І, нарешті, війна Путіна — це фронтальний наступ на міжнародний порядок, заснований на правилах.
Остін додав, що сьогодні звичайні люди можуть проявити надзвичайну мужність і саме це він побачив минулого тижня в Києві.
Міністр додав, що американці повинні робити не менше.
Остін побував у Києві з візитом
20 листопада Остін прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави Пентагону, це ще одна можливість "підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів".
Також Остін зустрівся з міністром оборони та українськими військовими.
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