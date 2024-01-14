В Пентагоне раскрыли реальное состояние здоровья Остина

Министр Остин все еще находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Пэт Райдера. Поделиться

В Пентагоне добавили, что Остин поддерживает связь со своим старшим персоналом и имеет полный доступ к необходимым средствам безопасности, а также продолжает следить за повседневными операциями Министерства обороны по всему миру.

Райдер отметил, что у Пентагона пока нет конкретной даты выписки министра Остина из больницы, но пообещали ежедневно предоставлять обновление относительно его состояния.

Что известно о госпитализации Остина

Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Вашингтоне, в первый день года из-за осложнений, возникших в результате предварительной больничной процедуры для борьбы с раком простаты в декабре. Он держал это в секрете от Белого дома, что вызвало политический скандал.

Члены Комитета Сената по вопросам вооруженных сил от Республиканской партии в среду направили Остину письмо с требованием к Пентагону предоставить детальное расписание событий по состоянию и госпитализации министра обороны.

Мы глубоко обеспокоены очевидным нарушением коммуникации между вашим офисом и остальным Министерством обороны, Белого дома и Конгресса в течение последних двух недель, — написали они. Поделиться

Байден в пятницу заявил, что Остин совершил ошибку, не сообщив ему о своей госпитализации. Однако он также сказал, что все еще доверяет своему министру обороны и не планирует его увольнение.