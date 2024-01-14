В субботу Пентагон обнародовал обновленную информацию о состоянии здоровья министра обороны США Ллойда Остина.
В Пентагоне раскрыли реальное состояние здоровья Остина
В Пентагоне добавили, что Остин поддерживает связь со своим старшим персоналом и имеет полный доступ к необходимым средствам безопасности, а также продолжает следить за повседневными операциями Министерства обороны по всему миру.
Райдер отметил, что у Пентагона пока нет конкретной даты выписки министра Остина из больницы, но пообещали ежедневно предоставлять обновление относительно его состояния.
Что известно о госпитализации Остина
Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Вашингтоне, в первый день года из-за осложнений, возникших в результате предварительной больничной процедуры для борьбы с раком простаты в декабре. Он держал это в секрете от Белого дома, что вызвало политический скандал.
Члены Комитета Сената по вопросам вооруженных сил от Республиканской партии в среду направили Остину письмо с требованием к Пентагону предоставить детальное расписание событий по состоянию и госпитализации министра обороны.
Байден в пятницу заявил, что Остин совершил ошибку, не сообщив ему о своей госпитализации. Однако он также сказал, что все еще доверяет своему министру обороны и не планирует его увольнение.
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