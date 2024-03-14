Боеприпасы для Украины. Швеция выделяет 30 млн евро на чешскую инициативу

Правительство Швеции в рамках 15-го пакета военной помощи для Украины выделит 30 млн. евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов.

Швеция поможет Чехии закупить боеприпасы для Украины

Минобороны Швеции сообщает, что Управление оборонных материалов (FMV) может провести переговоры и заключить соглашение с ответственным органом Чешской Республики о финансовой поддержке для закупки боеприпасов для Украины.

Швеция намерена поддержать Чехию по этой инициативе 30 миллионами евро.

Взнос будет осуществлен в рамках 15-го пакета шведской помощи Украине, который сейчас на рассмотрении парламента и потребует отдельного одобрения.

Потребность Украины в боеприпасах велика, особенно артиллерийских. Чехия определила возможности закупки большого количества боеприпасов на мировом рынке для пожертвования Украине. Правительство хочет поддержать Чехию в этой работе, говорит министр обороны Пол Йонсон. Поделиться

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции в середине февраля президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила 800 000 снарядов, готовых к закупке за пределами Европейского Союза.

Пока мы нашли полмиллиона 155-мм снарядов и 300 000 122-мм снарядов, которые мы можем отправить (в Украину) за несколько недель, если у нас будут необходимые средства.

Инициатива обойдется в 1,5 миллиарда долларов.

Около пятнадцати стран уже поддерживают "чешский план": Бельгия и Нидерланды пообещали выделить 200 и 100 миллионов евро соответственно. К инициативе публично присоединились Франция, Латвия, Германия, Канада, Норвегия.

7 марта Павел заявил, что Чехия собрала необходимые средства для покупки 800 тысяч снарядов для Украины.