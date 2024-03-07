Боеприпасы для Украины. Норвегия выделяет более 150 млн долл для чешской инициативы

Норвегия выделит 153 млн долл на инициативу чешской стороны по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах.

Что известно о выделенных средствах Украины от Норвегии

Как сообщили в правительстве, норвежская поддержка обеспечивает полное финансирование инициативы. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере надеется, что Украина получит большое количество боеприпасов как можно скорее.

Норвегия поддерживает Украину артиллерийскими боеприпасами как по собственным запасам, так и непосредственно от промышленности. Сегодня мы решили внести до 1,6 млрд норвежских крон в инициативу, организованную Чехией, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину столь необходимыми артиллерийскими боеприпасами, — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Поделиться

Президент Чехии Петр Павел рассказал, что Прага обнаружила 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые можно приобрести для Украины. Он уточнял, что для этого необходимо финансирование.

Боеприпасы хотят купить за пределами Евросоюза. Это был запасной план, поскольку блок не выполнил обещание передать украинским защитникам миллион снарядов до марта.

Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция уже поддержали план Чехии.

Источники Bloomberg сообщали, что чешская инициатива по снарядам для Украины почти полностью профинансирована. Договоренности означают, что Украина может получить боеприпасы несколько недель, но сроки поставки зависят от многих факторов, поэтому они приблизительны.

Помощь Украине от Норвегии

Недавно правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

Также недавно Киев начал переговоры с Осло по заключению двустороннего соглашения о безопасности.