Один из крупнейших производителей оружия в ЕС чешская компания Czechoslovak Group AS и его владелец миллиардер Михал Стрнад планирует инвестировать в совместное производство тяжелых боеприпасов из Украины.

Что известно о намерениях чешского оружейного магната инвестировать в производство боеприпасов в Украине

В частности, Стрнад отметил, что его оборонное предприятие ведет переговоры с украинским "Укроборонпромом" по созданию совместного предприятия по производству артиллерийских и танковых снарядов, а также оборудования для тяжелого вооружения.

Он отметил, что с начала разрешения Россией преступной войны против Украины оборонные предприятия Czechoslovak Group AS на территории Словакии, Испании и Сербии увеличили производство артиллерийских и других боеприпасов большого калибра более чем в 10 раз.

Нелегко управлять столь быстрым ростом. Если у нас будет соглашение, мы передадим наши технологии Украине. Таким образом мы могли бы использовать их возможности и их людей для наращивания производства артиллерийских и танковых боеприпасов, - цитируют заявление Стрнада журналисты Bloomberg. Поделиться

Что известно о производственной деятельности Czechoslovak Group AS

Кроме боеприпасов оборонные предприятия Czechoslovak Group AS также производят военные и гражданские грузовики Tatra, бронеавтомобили и колесные самоходные гаубицы, а также проводят модернизацию советских танков Т-72 для нужд украинской армии.

При этом, стремясь удовлетворить растущий спрос, компания строит дополнительные производственные мощности в Чехии.

Czechoslovak Group AS планирует уже в следующем месяце завершить соглашение о приобретении бизнеса по производству малокалиберных боеприпасов американской компании Vista Outdoor Inc за 1,9 млрд долларов.

До сих пор CSG возлагалась в основном на кредиты местных банков, но после соглашения с Vista она намерена рефинансировать весь свой долг благодаря синдицированным кредитам, а также международным облигациям в евро и долларах.