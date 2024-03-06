Миллиардер из Чехии хочет инвестировать в производство боеприпасов в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Миллиардер из Чехии хочет инвестировать в производство боеприпасов в Украине

CSG
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Один из крупнейших производителей оружия в ЕС чешская компания Czechoslovak Group AS и его владелец миллиардер Михал Стрнад планирует инвестировать в совместное производство тяжелых боеприпасов из Украины.

Что известно о намерениях чешского оружейного магната инвестировать в производство боеприпасов в Украине

В частности, Стрнад отметил, что его оборонное предприятие ведет переговоры с украинским "Укроборонпромом" по созданию совместного предприятия по производству артиллерийских и танковых снарядов, а также оборудования для тяжелого вооружения.

Он отметил, что с начала разрешения Россией преступной войны против Украины оборонные предприятия Czechoslovak Group AS на территории Словакии, Испании и Сербии увеличили производство артиллерийских и других боеприпасов большого калибра более чем в 10 раз.

Нелегко управлять столь быстрым ростом. Если у нас будет соглашение, мы передадим наши технологии Украине. Таким образом мы могли бы использовать их возможности и их людей для наращивания производства артиллерийских и танковых боеприпасов, - цитируют заявление Стрнада журналисты Bloomberg.

Что известно о производственной деятельности Czechoslovak Group AS

Кроме боеприпасов оборонные предприятия Czechoslovak Group AS также производят военные и гражданские грузовики Tatra, бронеавтомобили и колесные самоходные гаубицы, а также проводят модернизацию советских танков Т-72 для нужд украинской армии.

При этом, стремясь удовлетворить растущий спрос, компания строит дополнительные производственные мощности в Чехии.

Czechoslovak Group AS планирует уже в следующем месяце завершить соглашение о приобретении бизнеса по производству малокалиберных боеприпасов американской компании Vista Outdoor Inc за 1,9 млрд долларов.

До сих пор CSG возлагалась в основном на кредиты местных банков, но после соглашения с Vista она намерена рефинансировать весь свой долг благодаря синдицированным кредитам, а также международным облигациям в евро и долларах.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Покупка боеприпасов для Украины. Литва присоединилась к инициативе Чехии
LRV
Снаряды
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Франция присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины
Эммануэль Макрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Западные партнеры собрали почти все средства на боеприпасы для Украины — Bloomberg
Артиллерия ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?