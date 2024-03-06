Мільярдер з Чехії хоче інвестувати у виробництво боєприпасів в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Мільярдер з Чехії хоче інвестувати у виробництво боєприпасів в Україні

CSG
Джерело:  Bloomberg

Один з найбільших виробників зброї у ЄС чеська компанія Czechoslovak Group AS та її власник, мільярдер Міхал Стрнад планує інвестувати у спільне виробництво важких боєприпасів з Україною. 

Що відомо про наміри чеського зброєвого магната інвестувати у виробництво боєприпасів в Україні

Зокрема, Стрнад зазначив, що його оборонне підприємство наразі веде переговори з українським “Укроборонпромом” щодо створення спільного підприємства з виробництва артилерійських та танкових снарядів, а також обладнання для важкого озброєння.

Він зазначив, що від початку розв’язання Росією злочинної війни проти України оборонні підприємства Czechoslovak Group AS на території Словаччини, Іспанії та Сербії збільшили виробництво артилерійських та інших боєприпасів великого калібру у понад 10 разів.

Нелегко керувати таким швидким зростанням. Якщо у нас буде угода, ми передамо наші технології Україні. Таким чином, ми могли б використовувати їхні можливості та їхніх людей для нарощування виробництва артилерійських і танкових боєприпасів, - цитують заяву Стрнада журналісти Bloomberg.

Що відомо про виробничу діяльність Czechoslovak Group AS

Зазначається, що окрім боєприпасів оборонні підприємства Czechoslovak Group AS також виробляють військові та цивільні вантажівки Tatra, бронеавтомобілі та колісні самохідні гаубиці, а також проводять модернізацію радянських танків Т-72 для потреб української армії.

При цьому, прагнучи задовільнити зростаючий попит, компанія будує додаткові виробничі потужності в Чехії.

Czechoslovak Group AS планує вже у наступному місяці завершити угоду про придбання бізнесу з виробництва малокаліберних боєприпасів американської компанії Vista Outdoor Inc за 1,9 млрд доларів.

Досі CSG покладалася в основному на кредити місцевих банків, але після угоди з Vista вона має намір рефінансувати весь свій борг завдяки синдикованим кредитам, а також міжнародним облігаціям у євро і доларах.

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