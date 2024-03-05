Франція приєднується до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України

Франція приєднується до чеської ініціативи закупити 800 000 снарядів за межами Європейського Союзу, а потім доставити їх в Україну. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Чехії.

Франція долучається до чеської ініціативи

На пресконференції зі своїм колегою Петром Павелом, Макрон підтвердив намір Франції «приєднатися» до «чеської ініціативи» закупити 800 000 снарядів за межами ЄС і доставити їх в Україну.

Ми прискорили та збільшили наше виробництво в Європі та доставили наявні запаси. Ми повинні вийти за рамки того, що ми можемо виробити, і шукати в третіх країнах решту потужностей, щоб впоратися в короткостроковій перспективі. Еммануель Макрон президент Франції

Макрон також закликав до «стратегічного сплеску» проти «духу поразки, який ширяє». Раніше того ж дня глава держави закликав союзників «не бути боягузами».

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів

На Мюнхенській конференції в середині лютого президент Чехії Петр Павел оголосив, що його країна знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу.

Поки що ми знайшли півмільйона 155-мм снарядів і 300 000 122-мм снарядів, які ми можемо відправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо у нас є необхідні кошти. Поширити

Ініціатива коштуватиме 1,5 мільярда доларів.

Близько п’ятнадцяти країн уже підтримують «чеський план»: Бельгія та Нідерланди пообіцяли виділити 200 та 100 мільйонів євро відповідно.