У Фінляндії закликали негайно знайти гроші на боєприпаси для України

У Європі не усвідомили серйозності війни

Хяккянен у програмі Yle ”Ykkösaamu” підкреслив, що Європа не усвідомила серйозності війни крізь призму історії та не надала Україні достатньої підтримки.

Гроші на підтримку озброєнь в Україні мають бути знайдені негайно. Антті Хяккянен Міністр оборони Фінляндії

Також глава Міноборони наголосив на важливості збільшення власного виробництва озброєнь у країнах ЄС. Певні успіхи у цьому вже є, сказав Хяккянен.

Європейські країни змогли збільшити власне виробництво і вони близькі до досягнення мети. Поширити

Боєприпаси для України

Мета ЄС — поставити Україні мільйон артилерійських снарядів цього року.

У лютому Чехія повідомила, що знайшла 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. Вона звернулася до інших країн ЄС та НАТО із проханням допомогти у фінансуванні закупівель.

Оцінна вартість боєприпасів становить близько 1,3 млрд. євро. Рішення про фінансування поки що не прийнято.

Бельгія заявила, що виділить на ініціативу 200 млн євро. Нідерланди — понад 100 мільйонів євро. Канада — 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США)

За оцінками, до кінця цього року в країнах ЄС буде вироблено близько 1,3 мільйона снарядів, а 2025 року очікується подальше зростання виробництва.