У Фінляндії закликали негайно знайти гроші на боєприпаси для України

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликав Захід негайно посилити підтримку України та забезпечити фінансування доставки боєприпасів.
У Європі не усвідомили серйозності війни
Хяккянен у програмі Yle ”Ykkösaamu” підкреслив, що Європа не усвідомила серйозності війни крізь призму історії та не надала Україні достатньої підтримки.
Також глава Міноборони наголосив на важливості збільшення власного виробництва озброєнь у країнах ЄС. Певні успіхи у цьому вже є, сказав Хяккянен.
Боєприпаси для України
Мета ЄС — поставити Україні мільйон артилерійських снарядів цього року.
У лютому Чехія повідомила, що знайшла 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. Вона звернулася до інших країн ЄС та НАТО із проханням допомогти у фінансуванні закупівель.
Оцінна вартість боєприпасів становить близько 1,3 млрд. євро. Рішення про фінансування поки що не прийнято.
Бельгія заявила, що виділить на ініціативу 200 млн євро. Нідерланди — понад 100 мільйонів євро. Канада — 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США)
За оцінками, до кінця цього року в країнах ЄС буде вироблено близько 1,3 мільйона снарядів, а 2025 року очікується подальше зростання виробництва.
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