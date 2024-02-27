Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на артилерійські снаряди
Категорія
Україна
Дата публікації

Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на артилерійські снаряди

Снаряд
Джерело:  online.ua

Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу закупівлі артилерійських снарядів поза межами ЄС.

Нідерланди допоможуть Україні зі снарядами

Як зазначив прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте, українські війська продовжують мужньо стояти на своєму, проте Росія продовжує тиснути. Саме тому це висуває великі випробування до захисників.

Важливо, перш за все, виконати те, що ми обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо зробити. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів, — написав Рютте.

Також він додав, що Путін готується до тривалої війни, тому слід продовжувати показувати, що "ми непохитні і час не на його боці".

За словами Рютте, Нідерланди укладають з Україною безпекову угоду, аби продовжувати підтримувати країну протягом 10 років.

Пошук боєприпасів для України

Незважаючи на ситуацію з боєприпасами, у Євросоюзі досі ведуть суперечки про гроші.

Франція наполягає на тому, щоб боєприпаси та зброю на гроші ЄС закуповувалися тільки у європейських компаній, а не у третіх країн, які при цьому могли б швидко здійснити постачання.

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла джерела майже 800 тисяч боєприпасів за межами країн ЄС. Країна може може поставити їх Україні за «лічені тижні», проте шукатиме для цього фінансування.

Збройні сили України наразі відчувають гострий дефіцит артилерійських снарядів.

24 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що до кінця березня ЄС планує поставити Києву майже 170 тисяч снарядів.

26 лютого Кулеба підтвердив, що на тлі нестачі власних боєприпасів країни Заходу шукають їх у третіх країнах.

Є рішення, де та як отримати снаряди [для України]. Зараз — це не буде секретом — у третіх країнах, тобто партнери мають купити снаряди у третіх країнах і передати їх на Україну.

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