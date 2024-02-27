Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на артилерійські снаряди

Нідерланди допоможуть Україні зі снарядами

Як зазначив прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте, українські війська продовжують мужньо стояти на своєму, проте Росія продовжує тиснути. Саме тому це висуває великі випробування до захисників.

Two years after the invasion, Ukraine’s troops are continuing to stand their ground courageously. But we also see that Russia is continuing to put pressure on the front lines. This places heavy demands on those defending them. At the invitation of French President @EmmanuelMacron… pic.twitter.com/MgPjfzyCnv — Mark Rutte (@MinPres) February 26, 2024

Важливо, перш за все, виконати те, що ми обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо зробити. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів, — написав Рютте. Поширити

Також він додав, що Путін готується до тривалої війни, тому слід продовжувати показувати, що "ми непохитні і час не на його боці".

За словами Рютте, Нідерланди укладають з Україною безпекову угоду, аби продовжувати підтримувати країну протягом 10 років.

Пошук боєприпасів для України

Незважаючи на ситуацію з боєприпасами, у Євросоюзі досі ведуть суперечки про гроші.

Франція наполягає на тому, щоб боєприпаси та зброю на гроші ЄС закуповувалися тільки у європейських компаній, а не у третіх країн, які при цьому могли б швидко здійснити постачання.

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла джерела майже 800 тисяч боєприпасів за межами країн ЄС. Країна може може поставити їх Україні за «лічені тижні», проте шукатиме для цього фінансування.

Збройні сили України наразі відчувають гострий дефіцит артилерійських снарядів.

24 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що до кінця березня ЄС планує поставити Києву майже 170 тисяч снарядів.

26 лютого Кулеба підтвердив, що на тлі нестачі власних боєприпасів країни Заходу шукають їх у третіх країнах.