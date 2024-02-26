Кулеба закликав Європу заборонити експорт снарядів до інших країн, крім України
Категорія
Україна
Дата публікації

Кулеба закликав Європу заборонити експорт снарядів до інших країн, крім України

Кулеба
Джерело:  RND

У зв'язку з гострою нестачею боєприпасів в українській армії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів із європейських країн в інші країни, окрім України.

Кулеба закликав Європу передвати всі снаряди Україні

Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну, — зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України

За його словами, «кожен патрон, вироблений в Європі», повинен служити для захисту європейських країн.

Він також розкритикував західних союзників за брак боєприпасів. Міністр зауважив, що скаржиться на брак боєприпасів на кожній зустрічі з партнерами.

Вони всі знають про це і зробили помилки, які визнають. Вони пізно вирішили нарощувати власне виробництво, укладати довгострокові контракти та запускати нові виробничі лінії. На жаль, зараз ми розплачуємось за ці помилки, — сказав Кулеба.

Глава МЗС заявив про роботу над тим, щоб боєприпаси, які зараз закуповують європейські держави у третіх країнах, стали доступними для України.

Що відомо про снаряди для України

Наприкінці січня 2024 року Bloomberg писав, що Європейський Союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, який раніше було зумовлено, 1 березня 2024 року.

На цей час у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів. За словами єврокомісара з питань фінансів Йоханнеса Хана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Нагадаємо, у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів.

Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.

При цьому наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.

23 лютого в Офісі президента заявили, що фінансування для поставок снарядів, про яке говорив Петр Павел, буде знайдено.

24 лютого Кулеба повідомив, що Євросоюз до кінця березня планує поставити Україні майже 170 тис артилерійських снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок.

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