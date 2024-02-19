Провідні західні аналітики вказують на загрозу виникнення критичної нестачі боєприпасів в українських військових через відомову Конгресу США схвалювати фінансування додаткової допомоги Україні.

Що відомо про загрози для України у разі затримки допомоги з боку США

За словами наукового співробітника британського аналітичного центру з оборонних питань ((RUSI) Джека Вотлінга, не бажання республіканців у Конгресі США домовлятись про фінансування допомоги Україні та відсутність відповідних виробничих потужностей у країнах ЄС викликає критичний дефіцит боєприпасів в українських військових, що може призвести до підриву зусиль з опору агресії РФ.

Нестача боєприпасів вже відчувається по всьому фронту, що сприяло недавньому виведенню українських військ з міста Авдіївка, - зазначає аналітик RUSI.

Вотлінг нагадує, що наразі Україна протистоїть приблизно 470 тис російських загарбників, які щодня атакують позиції Сил оборони ЗСУ за допомогою штурмових груп.

Якби Україна мала достатню артилерію, ці атаки можна було б легко відбити, оскільки кілька пострілів калібру 155 мм вбили б нападників, як тільки вони почали б просуватися зі своїх прикритих позицій. Але Україні доводиться нормувати свої підрозділи так, щоб вони могли робити тільки 2 тис пострілів на день, - пояснює аналітик. Поширити

Що відомо про негативні сценарії у разі відсутності допомоги з боку США

Вотлінг пояснив, що в умовах критичного браку боєприпасів українським військовим доведеться розтягувати лінію оборони для відбиття атак російських окупантів за допомогою стрілецької зброї та інших наявних видів озброєнь.

Це призведе як до збільшення втрат серед українців, так і до скорочення кількості особового складу, який можна було б залишити далеко від лінії фронту для навчання і підготовки до майбутніх наступальних операцій. Коротше кажучи, без артилерійських боєприпасів українці ризикують опинитися в постійній обороні, повільно відступаючи, як це зовсім недавно спостерігалося в Авдіївці, - попереджає аналітик. Поширити

Він упевнений, що Україна зіткнеться з критичним дефіцитом у найближчі кілька місяців, якщо США не втрутяться.

За його словами. обсяг витрачених снарядів на полі бою дав Росії вирішальну перевагу, і РФ продовжить домінувати у вогневій потужності протягом усього 2024 року,

Експерт акцентував, що у поточному році Росія має намір виробити ще 1,3 мільйона патронів калібру 152 мм, а також близько 800 тис патронів калібру 122 мм.

Крім того, у РФ ще залишається в запасі близько 3 млн снарядів, і вона розраховує на снаряди з Північної Кореї.