Провідні західні аналітики вказують на загрозу виникнення критичної нестачі боєприпасів в українських військових через відомову Конгресу США схвалювати фінансування додаткової допомоги Україні.
Що відомо про загрози для України у разі затримки допомоги з боку США
За словами наукового співробітника британського аналітичного центру з оборонних питань ((RUSI) Джека Вотлінга, не бажання республіканців у Конгресі США домовлятись про фінансування допомоги Україні та відсутність відповідних виробничих потужностей у країнах ЄС викликає критичний дефіцит боєприпасів в українських військових, що може призвести до підриву зусиль з опору агресії РФ.
Нестача боєприпасів вже відчувається по всьому фронту, що сприяло недавньому виведенню українських військ з міста Авдіївка, - зазначає аналітик RUSI.
Вотлінг нагадує, що наразі Україна протистоїть приблизно 470 тис російських загарбників, які щодня атакують позиції Сил оборони ЗСУ за допомогою штурмових груп.
Що відомо про негативні сценарії у разі відсутності допомоги з боку США
Вотлінг пояснив, що в умовах критичного браку боєприпасів українським військовим доведеться розтягувати лінію оборони для відбиття атак російських окупантів за допомогою стрілецької зброї та інших наявних видів озброєнь.
Він упевнений, що Україна зіткнеться з критичним дефіцитом у найближчі кілька місяців, якщо США не втрутяться.
За його словами. обсяг витрачених снарядів на полі бою дав Росії вирішальну перевагу, і РФ продовжить домінувати у вогневій потужності протягом усього 2024 року,
Експерт акцентував, що у поточному році Росія має намір виробити ще 1,3 мільйона патронів калібру 152 мм, а також близько 800 тис патронів калібру 122 мм.
Крім того, у РФ ще залишається в запасі близько 3 млн снарядів, і вона розраховує на снаряди з Північної Кореї.
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