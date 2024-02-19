Колишня представниця республіканців Ліз Чейні попереджає владу США про загрозу від "путінського крила" Республіканської партії.
Путін має вплив на американську політику
Ліз Чейні закликала американців та міжнародну спільноту звернути увагу на те, як колишній президент Дональд Трамп відреагував на смерть відомого російського опозиціонера Олексія Навального.
Як відомо, скандальний політик де-факто не згадав ні його, ні диктатора Володимира Путіна.
Якими були реакції Байдена та Трампа на смерть Навального
Що важливо розуміти, чинний американський лідер під час виступу у Білому домі після оголошення про смерть Навального рішуче поклав провину на "Путіна і його головорізів": "
А от Дональд Трамп нічого безпосередньо не згадав про Навального в дописі, який його кампанія назвала офіційною відповіддю на смерть опозиціонера.
Натомість експрезидент США декілька десятків разів оприлюднював дописи на різні теми, активно коментуючи його кримінальні справи та заявив інших політиків.
Як зазначає Ліз Чейні, коли ви думаєте про Трампа, який, наприклад, обіцяє відплату, то те, Путін зробив з Навальним, "це те, як виглядає відплата в країні, де лідер не підпорядковується верховенству права".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-