Путін має вплив на американську політику

Ліз Чейні закликала американців та міжнародну спільноту звернути увагу на те, як колишній президент Дональд Трамп відреагував на смерть відомого російського опозиціонера Олексія Навального.

Як відомо, скандальний політик де-факто не згадав ні його, ні диктатора Володимира Путіна.

Ми повинні серйозно поставитися до того, до якої міри у вас зараз є путінське крило в Республіканській партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб путінське крило Республіканської партії не захопило Західне крило Білого дому. Ліз Чейні

Якими були реакції Байдена та Трампа на смерть Навального

Що важливо розуміти, чинний американський лідер під час виступу у Білому домі після оголошення про смерть Навального рішуче поклав провину на "Путіна і його головорізів": "

Не робіть помилки: Путін несе відповідальність за смерть Навального. Путін несе відповідальність. Те, що сталося з Навальним, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не можна обдурити, — заявив Байден. Поширити

А от Дональд Трамп нічого безпосередньо не згадав про Навального в дописі, який його кампанія назвала офіційною відповіддю на смерть опозиціонера.

Натомість експрезидент США декілька десятків разів оприлюднював дописи на різні теми, активно коментуючи його кримінальні справи та заявив інших політиків.