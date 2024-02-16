Суд штату Нью-Йорк оштрафував Трампа на понад 350 млн дол у справі про шахрайство

Суд Нью-Йорку визнав експрезидента США винним у численних фінансових махінаціях на протязі 10 років і забов'язав виплатити більше 350 млн доларів.

Що відомо про фінансові махінації Трампа

Зазначається, що відповідно до рішення суду, Трампу буде заборонено обіймати посади керівника чи директора будь-якої корпорації з Нью-Йорка протягом 3 років.

У позові генпрокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, Трампа та його сімейний бізнес звинувачують у завищенні його власних статків на 3,6 млрд доларів на рік протягом десяти років

На суді Трамп заперечив свою провину та назвав справу політичною вендетою.

Очікується, що Трамп оскаржить п'ятничне рішення.

Що відомо про проблеми із балотуванням Трампа до участі у президентських виборах в США

Глава виборчої комісії штату Мен Шенна Белоуз 28 грудня виключила Трампа з виборчого бюлетеня на виборах 2024 року.

Це рішення пов’язане із звинуваченнями у бік Трампа у зв’язку із його причетністю до штурму Капітолію його сторонниками у січні 2020 року і базується на на 14-й поправці, що забороняє участь у виборах організаторів й учасників заколоту.

Державний секретар штату Мен, демократка Шенна Беллоуз, оголосила це рішення в четвер, 28 грудня, після того, як головувала на адміністративному слуханні на початку цього місяця щодо відповідності Трампа займаній посаді.

Оскарження проти політика подала двопартійна група колишніх законодавців штату.

Рішення Беллоуз може бути оскаржене в суді штату, команда Трампа, вірогідно, оскаржить його.

20 грудня Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку.

Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Трамп заперечує правопорушення, пов'язані зі штурмом Капітолію, та вважає юридичні претензії безпідставними.