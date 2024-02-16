Суд Нью-Йорка признал экспрезидента США виновным в многочисленных финансовых махинациях в течение 10 лет и обязал выплатить более 350 млн долларов.

Что известно о финансовых махинациях Трампа

Отмечается, что согласно решению суда, Трамп будет запрещен занимать должности руководителя или директора любой корпорации из Нью-Йорка в течение 3 лет.

В иске генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, Трампа и его семейный бизнес обвиняют в завышении его собственного состояния на 3,6 млрд долларов в год в течение десяти лет

На суде Трамп возразил свою вину и назвал дело политической вендеттой.

Ожидается, что Трамп обжалует пятничное решение.

Что известно о проблемах с баллотированием Трампа для участия в президентских выборах в США

Глава избирательной комиссии штата Мэн Шенна Белоуз 28 декабря исключила Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года.

Это решение связано с обвинениями в сторону Трампа в связи с его причастностью к штурму Капитолия его приверженцами в январе 2020 года и базируется на 14-й поправке, запрещающей участие в выборах организаторов и мятежников.

Государственный секретарь штата Мэн, демократ Шенна Беллоуз, объявила это решение в четверг, 28 декабря, после того, как председательствовала на административном слушании в начале этого месяца относительно соответствия Трампа занимаемой должности.

Обжалование против политика подала двухпартийная группа бывших законодателей штата.

Решение Беллоуза может быть обжаловано в суде штата, команда Трампа, вероятно, обжалует его.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправок.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Решения суда, вероятно, будут применены на территории всей страны.

Трамп отрицает правонарушения, связанные со штурмом Капитолия, и считает юридические претензии безосновательными.