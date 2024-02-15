Бывший американский лидер Дональд Трамп внезапно начал утверждать, что он сделает больше для защиты Украины, чем действующий президент США Джо Байден.

Трамп уже обещает, что сможет защитить Украину от РФ

С новым громким заявлением касательно российско-украинской войны республиканец выступил во время предвыборного мероприятия в Северном Чарльстоне.

Дональд Трамп снова начал цинично врать о том, что при президентстве Джо Байдена Владимир Путин "получит все, что захочет, включая Украину".

Это подарок. У него есть дар. Дональд Трамп Экс-президент США

Более того, республиканец соврал, что Байден "намерен отдать" Украину российскому диктатору Владимиру Путину.

Как на самом деле Трамп проводит политику относительно Украины

Американские журналисты обращают внимание на то, что действующий американский лидер Джо Байден в течение многих месяцев призвал мировых лидеров и Конгресс США предоставить Украине больше военной помощи.

А вот бывший президент США Дональд Трамп и его приспешники делали все возможное на политической арене, чтобы заблокировать эти усилия.

14 февраля республиканец неожиданно изменил риторику по отношению к Украине, заявив, что сделает все для защиты страны.

Более того, он потребовал у НАТО немедленно усилить финансовую поддержку Киева, чтобы она была на уровне с США.

Что интересно, политик резко изменил свою позицию относительно Украины на фоне заявлений российского диктатора Владимира Путина о том, что он хочет видеть следующим президентом США Джо Байдена, а не Дональда Трампа.