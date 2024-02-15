Bloomberg узнало о тайных переговорах команды Трампа касательно Зеленского и Путина
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Bloomberg узнало о тайных переговорах команды Трампа касательно Зеленского и Путина

Дональд Трампа
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Источник:  Bloomberg

Советники бывшего президента США Дональда Трампа уже обсуждают план, согласно которому им удастся посадить украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Трамп хочет "мирных переговоров" между Зеленским и Трампом

Информационное агентство Bloomberg побеседовало со своими инсайдерами из окружения республиканца.

По убеждению одного из советников Дональда Трампа, обещание прекратить военную помощь США может помочь Украине сесть за стол переговоров, тогда как угроза увеличения помощи США может побудить к этому Россию.

Более того, сообщается, что помощники экс-президента США, в частности Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен, требуют немедленно ужесточить санкции против Центрального банка России, поскольку считают, что это поможет остановить главу Кремля.

Пока никто не ведет переговоров с российскими или украинскими посредниками, отчасти потому, что это, вероятно, противоречит Закону Логана, закону США, который запрещает частным лицам вести переговоры от имени правительства, - объясняют журналисты.

США отвергли предложение Путина о "замороженном” конфликте

14 февраля агентство Reuters сообщило о том, что представители американских властей отвергли предложение диктатора Владимира Путина относительно "замораживания" войны в Украине.

Как удалось узнать журналистам, посредники США и РФ провели встречу в Турции в конце 2023 года.

Стоит отметить, что это была инициатива Кремля, однако она не имела успеха.

Сигнал Путина был передан в Вашингтон, где встретились высокопоставленные чиновники США, включая советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, директора Центрального разведывательного управления Билла Бернса и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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