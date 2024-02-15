Путин признался, о каком решении жалеет в войне против Украины

По словам российского диктатора Владимира Путина, он сожалеет о том, что не напал на Украину раньше, а не о том, что начал войну.

Путин выступил с новым циничным заявлением об Украине

Глава Кремля решил дать свою оценку ходу войны в Украине в интервью одному из российских пропагандистов.

Стоит отметить, что диктатор размышлял о полномасштабном вторжении в 2022 году, а не о гибридной войне с 2014 года.

Единственное, о чем мы можем жалеть, – это о том, что не начали активных действий раньше. Владимир Путин Российский диктатор

Кроме того, президент РФ обсуждал с пропагандистом свою беседу с американским пророссийским пропагандистом Такером Карлсоном.

Неожиданно для всех Путин назвал Карлсона "опасным человеком", который, мол, умышленно избрал такую тактику, чтобы не услышать во время разговора "острые ответы".

Российский диктатор начал утверждать, что готовился к совсем другим вопросам и собирался отвечать "остро", что придало бы интервью нужной "специфики", а в результате он "полного удовольствия не получил".

Более того, глава Кремля заявил, что положительно относится к идее ареста Карлсона в США.

Путин заговорил о "демонизации" России

По словам диктатора, вне камер он также говорил с американским пропагандистом о "демонизации" России в связи с массовыми еврейскими погромами в Российской империи в начале 20-го века.

Путин начал уверять, что эти погромы происходили в основном на территории современной Украины. Однако, что важно понимать, еврейские погромы были на всей территории Российской империи.

Следует также отметить, что двухчасовое интервью Путина Карлсону не очень заинтересовало россиян.

Оно заняло лишь 19 место в общероссийском рейтинге самых популярных телепрограмм за неделю с 4 по 11 февраля.