Путин подписал закон о конфискации имущества за "фейки" о российской армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за "фейки об армии РФ" и преступлениях против безопасности государства.

Что известно о новом законе Путина по армии РФ

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества.

Теперь такое наказание может быть установлено за публичное распространение "ложной информации" о российских вооруженных силах и о выполнении госорганами их полномочий (статья 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

При этом, как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а только те, которые были получены в результате преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.

В документе указано, что под деятельностью, направленной против безопасности РФ, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных, в частности, статьями Уголовного кодекса России о найманстве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или предоставлении взятки и бандитизме.

Всего в этом списке более 30 статей.

Кроме того, согласно закону, расширяется перечень статей УК РФ, осужденные по которым будут лишаться специальных, военных или почетных званий, классных чинов и госнаград.

К ним, в частности, относятся статьи, касающиеся распространения "фейков о российской армии", ее дискредитации, призывов к экстремизму, нарушения территориальной целостности РФ, деятельности, направленной против безопасности государства, призывов к введению санкций против России и ее граждан, реабилитации нацизма и содействие выполнению решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов.

Что этому предшествовало

Госдума РФ 4 марта 2022 года приняла закон об уголовной ответственности за "фейки о действиях российской армии". Вечером того же дня президент страны Владимир Путин подписал документ.

За ложные сообщения решили штрафовать от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или до трех лет колонии.

За фейки, создаваемые должностными лицами, с целью "искусственного создания доказательств либо по мотивам ненависти" - штраф от 3 до 5 миллионов рублей, либо от 5 до 10 лет колонии.

За заведомо ложные фейки, повлекшие тяжелые последствия, от 10 до 15 лет колонии.