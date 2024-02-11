В России усиливаются протесты родственников мобилизованных военных
Категория
Мир
Дата публикации

В России усиливаются протесты родственников мобилизованных военных

Протест
Читати українською
Источник:  ISW

Родственники мобилизованных русских солдат продолжают протестовать по всей России. Собрание зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

В РФ набирает обороты движение по демобилизации воюющих против Украины солдат

По информации военных аналитиков, протесты продолжаются, несмотря на попытки Кремля цензурировать их и подавить любое общественное движение в поддержку мобилизованных русских солдат.

10 февраля российские оппозиционные издания "Сота" и "Mobilization News" опубликовали кадры, на которых видно, как участники российского общественного движения "Путь домой" возлагают цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. демобилизации своих родных

Mobilization News сообщали, что участники "Пути на дом" также посетили предвыборный штаб кандидата в президенты России Владислава Даванкова в Москве и передали команде Даванкова письма с просьбой о демобилизации.

Недавно российские власти попытались цензурировать акцию протеста участников "Пути домой" возле Могилы неизвестного солдата в Москве и на неподалеку от Манежной площади.

ISW продолжает оценивать, что попытки Кремля цензурировать и дискредитировать общественное движение "Путь домой" подчеркивают отчаянное желание Кремля закрыть эти движения, особенно в преддверии выборов президента России в марте 2024 года.

Что известно протесты в России

В Москве 3 февраля прошла акция протеста жен мобилизованных солдат по случаю 500 дней с начала частичной мобилизации, которую Путин объявил в сентябре 2022 года. Кремль подверг акцию жесткой цензуре, некоторых участников задержала полиция.

В середине января в Республике Башкортостан состоялась одна из самых крупных акций протеста в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Митингующие вышли в защиту местного активиста, которого обвинили в "разжигании межнациональной розни".

Последний раз масштабные протесты в России были после объявления Путиным так называемой "долевой мобилизации" в сентябре 2022 года. Тогда протесты прошли в разных регионах РФ. В частности, в столице Дагестана Махачкали во время митинга массово арестовывали людей.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы не нацисты, мы народ". Тысячи людей вышли протестовать в Башкирии
протесты в Башкирии
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кремлевская пропаганда распространяет фейки о протестах в Украине
Нацполиция
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В центре Москвы жены военных РФ вышли на акцию протеста – фото и видео
Протест

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?