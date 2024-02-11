В России усиливаются протесты родственников мобилизованных военных

Родственники мобилизованных русских солдат продолжают протестовать по всей России. Собрание зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

В РФ набирает обороты движение по демобилизации воюющих против Украины солдат

По информации военных аналитиков, протесты продолжаются, несмотря на попытки Кремля цензурировать их и подавить любое общественное движение в поддержку мобилизованных русских солдат.

10 февраля российские оппозиционные издания "Сота" и "Mobilization News" опубликовали кадры, на которых видно, как участники российского общественного движения "Путь домой" возлагают цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. демобилизации своих родных

Mobilization News сообщали, что участники "Пути на дом" также посетили предвыборный штаб кандидата в президенты России Владислава Даванкова в Москве и передали команде Даванкова письма с просьбой о демобилизации.

Недавно российские власти попытались цензурировать акцию протеста участников "Пути домой" возле Могилы неизвестного солдата в Москве и на неподалеку от Манежной площади.

ISW продолжает оценивать, что попытки Кремля цензурировать и дискредитировать общественное движение "Путь домой" подчеркивают отчаянное желание Кремля закрыть эти движения, особенно в преддверии выборов президента России в марте 2024 года.

Что известно протесты в России

В Москве 3 февраля прошла акция протеста жен мобилизованных солдат по случаю 500 дней с начала частичной мобилизации, которую Путин объявил в сентябре 2022 года. Кремль подверг акцию жесткой цензуре, некоторых участников задержала полиция.

В середине января в Республике Башкортостан состоялась одна из самых крупных акций протеста в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Митингующие вышли в защиту местного активиста, которого обвинили в "разжигании межнациональной розни".

Последний раз масштабные протесты в России были после объявления Путиным так называемой "долевой мобилизации" в сентябре 2022 года. Тогда протесты прошли в разных регионах РФ. В частности, в столице Дагестана Махачкали во время митинга массово арестовывали людей.