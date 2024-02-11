У Росії посилюються протести родичів мобілізованих військових

Родичі мобілізованих російських солдатів продовжують протестувати по всій Росії. Зібрання зафіксовано у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі.

У РФ набирає обертів рух з демобілізації солдатів, що воюють проти України

За інформацією військових аналітиків, протести тривають, незважаючи на спроби Кремля цензурувати їх та придушити будь-який громадський рух на підтримку мобілізованих російських солдатів.

10 лютого російські опозиційні видання "Сота" та "Mobilization News" опублікували кадри, на яких видно, як учасники російського громадського руху "Шлях додому" покладають квіти та збираються біля пам’ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі, закликаючи до демобілізації своїх рідних.

Mobilization News повідомляли, що учасники "Шляху додому" також відвідали передвиборний штаб кандидата в президенти Росії Владислава Даванкова в Москві та передали команді Даванкова листи з проханням про демобілізацію.

Нещодавно російська влада спробувала цензурувати акцію протесту учасників "Шляху додому" біля Могили невідомого солдата в Москві та на Манежній площі, що неподалік.

ISW продовжує оцінювати, що спроби Кремля цензурувати та дискредитувати громадський рух "Шлях додому" підкреслюють відчайдушне бажання Кремля закрити ці рухи, особливо напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року .

Що відомо протести в Росії

У Москві 3 лютого відбулася акція протесту дружин мобілізованих солдатів з нагоди 500 днів з початку часткової мобілізації, яку Путін оголосив у вересні 2022 року. Кремль піддав акцію жорсткій цензурі, деяких її учасників затримала поліція.

В середині січня у Республіці Башкортостан відбулася одна з найбільших акцій протесту в Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста, якого звинуватили в "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".

Востаннє масштабні протести в Росії були після оголошення Путіним так званої "часткової мобілізації" у вересні 2022 року. Тоді протести відбулися у різних регіонах РФ. Зокрема, у столиці Дагестану Махачкалі під час мітингів масово арештовували людей.