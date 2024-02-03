У центрі Москви дружини військових РФ вийшли на акцію протесту — фото та відео
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У центрі Москви дружини військових РФ вийшли на акцію протесту — фото та відео

Протест
Джерело:  online.ua

У центрі Москви розпочалася щотижнева акція протесту дружин російських мобілізованих “Пути домой”. На ній жінки вимагають владу повернути окупантів додому з війни Росії проти України.

У Москві жінки російських військових влашували протест

За даними російських видань, до участі в акції закликали російські рух дружин мобілізованих, Фонд боротьби з корупцією та політик Максим Кац, однак більшість натовпу складають журналісти.

Зазначається, що поліція затримала майже усіх журналістів-чоловіків, зокрема з російських медіа Осторожно Новости, Sota.Vision, Комерсант, а також французького France Press, та німецького Spiegel.

Крім того, силовики затримали правозахисників з руху «а права людини, — повідомляє Sota.

Біля будівлі Кремля затримали 27 людей, більша частина з них — журналісти. Усіх затриманих доправили до відділу поліції Китай-город.

Дружини мобілізованих також написали «наказ» з проханням демобілізувати їхніх чоловіків.

Прокуратура Москви попередила росіян про відповідальність за участь у протестах, зазначивши, що вони не були узгоджені з місцевою владою.

У Telegram-каналі відомства повідомляється, що в соцмережах розміщено інформацію із закликом до участі в публічній акції в центрі столиці.

Дружини солдтатів РФ все частіше протестують

7 листопада дружини російських військових провели перший публічний вуличний протест у Москві після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Британська розвідка раніше повідомляла, що тривале перебування російських військових на фронті без можливості ротації сприймається ними та їхніми родичами як неприйнятне.

Розвідники зазначають, що з лютого 2022 року в соціальних мережах кожен день з’являються приклади онлайн-звернень російських дружин і матерів, які протестують проти умов служби своїх рідних.

У іншому звіті британська розвідка також зазначила, що російська влада намагається придушити публічні протести дружин російських військових, зокрема шляхом дискредитації в Інтернеті.

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