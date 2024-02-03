В центре Москвы жены военных РФ вышли на акцию протеста – фото и видео

В центре Москвы началась еженедельная акция протеста дружин российских мобилизованных "Пути домой". На ней женщины требуют власти вернуть окупантов домой с войны России против Украины.

В Москве женщины российских военных устраивали протест

По данным российских изданий, к участию в акции призвали российские движения мобилизованных дружин, Фонд борьбы с коррупцией и политик Максим Кац, однако большинство толпы составляют журналисты.

Отмечается, что полиция задержала почти всех журналистов-мужчин, в том числе из российских медиа Осторожно Новости, Sota.Vision, Коммерсант, а также французского France Press и немецкого Spiegel.

Кроме того, силовики задержали правозащитников по движению «а права человека», — сообщает Sota.

У здания Кремля задержали 27 человек, большая часть из них — журналисты. Всех задержанных доставили в отдел полиции Китай-город.

Жены мобилизованных также написали приказ с просьбой демобилизовать их мужчин.

Прокуратура Москвы предупредила россиян об ответственности за участие в протестах, отметив, что они не были согласованы с местными властями.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что в соцсетях размещена информация с призывом к участию в публичной акции в центре столицы.

Жены солдтатов РФ все чаще протестуют

7 ноября супруги российских военных провели первый публичный уличный протест в Москве после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Британская разведка ранее сообщала, что длительное пребывание российских военных на фронте без возможности ротации воспринимается ими и родственниками как неприемлемое.

Разведчики отмечают, что с февраля 2022 года в социальных сетях каждый день появляются примеры онлайн-обращений российских жен и матерей, протестующих против условий службы своих родных.

В другом отчете британская разведка также отметила, что российские власти пытаются подавить публичные протесты дружин российских военных, в том числе путем дискредитации в Интернете.