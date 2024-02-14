Путін підписав закон про конфіскацію майна за "фейки" про російську армію

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про конфіскацію майна за "фейки про армію РФ" та злочини проти безпеки держави.

Що відомо про новий закон Путіна щодо армії РФ

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу РФ і розширює перелік злочинів, за які може передбачатися конфіскація майна.

Тепер таке покарання може бути встановлено за публічне розповсюдження "неправдивої інформації" про російські Збройні сили та про виконання держорганами їх повноважень (стаття 207.3 КК РФ), а також за публічні заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки держави (стаття 280.4 КК РФ). Уточнюється, що йдеться про злочини, скоєні з корисливих спонукань.

При цьому, як випливає з документа, конфіскації підлягатимуть не всі гроші, цінності чи інше майно засудженого за вказаними статтями, а лише ті, які були отримані внаслідок злочину або використані для діяльності, спрямованої проти безпеки Росії.

У документі зазначено, що під діяльністю, спрямованою проти безпеки РФ, розуміється вчинення хоча б одного зі злочинів, передбачених, зокрема, статтями Кримінального кодексу Росії про найманство, геноцид, дезертирство, невиконання наказу, отримання чи надання хабаря та бандитизм.

Загалом у цьому переліку понад 30 статей.

Крім того, згідно із законом, розширюється перелік статей КК РФ, засуджені за якими позбавлятимуться спеціальних, військових чи почесних звань, класних чинів та держнагород.

До них, зокрема, відносяться статті, що стосуються поширення "фейків про російську армію", її дискредитацію, закликів до екстремізму, порушення територіальної цілісності РФ, діяльності, спрямованої проти безпеки держави, закликів до введення санкцій проти Росії та її громадян, реабілітації нацизму та сприяння виконання рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі, чи іноземних держорганів.

Що цьому передувало

Держдума РФ РФ 4 березня 2022 року ухвалила закон про кримінальну відповідальність за "фейки про дії російської армії". Ввечері цього ж дня президент країни Володимир Путін підписав документ.

За неправдиві повідомлення вирішили штрафувати від 700 тисяч до 1,5 мільйона рублів, або до трьох років колонії.

За фейки, які створюють посадовці, з метою "штучного створення доказів або за мотивами ненависті" — штраф від 3 до 5 мільйонів рублів, або від 5 до 10 років колонії.

За свідомо неправдиві фейки, які спричинили важкі наслідки, від 10 до 15 років колонії.