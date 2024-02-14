Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин приказал создать в России конкурс "Быть, а не казаться!". Аналогичное мероприятие проходило во времена нацистской Германии.

В РФ придумали конкурс по аналогии с Третьим Рейхом

Как отмечает украинский журналист Денис Казанский, при нацистах в Германии создали систему национал-политических учебных заведений (NPEA), в которых готовили состав НСДАП и СС.

И девизом NPEA как раз был лозунг "Mehr sein als scheinen". Есть. "Быть а не сдаваться". Выпускники-ССовцы получали кинжалы и значки с этим девизом. Снова денацификация сломалась, да что ты будешь делать...

Российский конкурс "Быть, а не казаться!": что известно

Организовать общероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!" задумали в Кремле на заседании Госсовета еще в декабре 2023 года.

Это поручение адресовано Росмолодежи, Минобразования РФ, Ассоциации волонтерских центров, Общероссийскому общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", обществу "Знания" и Центру развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

Доклад о выполнении Путин ждет 1 июля.

Также российский диктатор требует создать на базе Центра знаний Машук "методический центр по развитию института наставничества и формированию базы лучших практик наставничества для их внедрения в систему молодежной политики".