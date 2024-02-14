Путін наказ створити у РФ конкурс з девізом нацистів — що відомо

Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін наказав створити в Росії конкурс “Бути, а не здаватись”. Аналогічний захід проходив за часів нацистської Німеччини.

У РФ придумали конкурс за аналогією з Третім Рейхом

Як зазначає український журналіст Денис Казанський, за часів нацистів у Німеччині створили систему націонал-політичних навчальних закладів (NPEA), в яких готували склад НСДАП и СС.

І девізом NPEA якраз було гасло "Mehr sein als scheinen". Тобто. "Бути а не здаватися". Випускники-ССівці отримували кинджали та значки саме з цим девізом. Знову денацифікація зламалася, та що ж ти робитимеш...

Російський конкурс "Бути, а не здаватися!": що відомо

Організувати загальноросійський конкурс наставників "Бути, а не здаватися!" задумали у Кремлі на засіданні Держради ще у грудні 2023 року.

Це доручення адресовано Росмолоді, Міносвіти РФ, Асоціації волонтерських центрів, Загальноросійському громадсько-державному руху дітей та молоді "Рух перших", товариству "Знання" та Центру розвитку військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді.

Доповідь про виконання Путін чекає на 1 липня.

Також російський диктатор вимагає створити на базі Центру знань "Машук" "методичний центр з розвитку інституту наставництва та формування бази кращих практик наставництва для їх впровадження в систему молодіжної політики".