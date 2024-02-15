Путін зізнався, про яке рішення шкодує у війні проти України

За словами російського диктатора Володимира Путіна, він шкодує про те, що не напав на Україну раніше, а не про те, що почав війну.

Путін виступив з новою цинічною заявою про Україну

Очільник Кремля вирішив дати свою оцінку перебігу війни в Україні в інтерв'ю одному з російських пропагандистів.

Варто зазначити, що диктатор розмірковував про повномасштабне вторгнення 2022 року, а не гібридну війну з 2014 року.

Єдине, про що ми можемо шкодувати, — це про те, що не почали активних дій раніше. Володимир Путін Російський диктатор

Окрім того, президент РФ обговорював свою бесіду з проросійським американським пропагандистом Такером Карлсоном, що відбулася 6 лютого.

Неочікувано для всіх Путін назвав Карлсона "небезпечною людиною", яка, мовляв, умисно обрала таку тактику, щоб не почути під час розмови "гострі відповіді".

Російський диктатор почав стверджувати, що готувався до зовсім інших запитань і збирався відповідати "гостро", що додало б інтерв'ю потрібної "специфіки", а в результаті він "повного задоволення не отримав".

Ба більше, очільник Кремля, заявив, що позитивно ставиться до ідеї арешту Карлсона у США.

Путін заговорив про “демонізацію” Росії

За словами диктатора, поза камерами він також говорив з американським пропагандистом про "демонізацію" Росії у зв'язку з масовими єврейськими погромами в Російській імперії на початку 20-го століття.

Путін почав запевняти, що ці погроми відбувалися здебільшого на території сучасної України.

Однак, що важливо розуміти, єврейські погроми мали місце на всій території Російської імперії.

Варто також зазначити, що двогодинне інтерв'ю Путіна Карлсону не дуже зацікавило росіян.