Bloomberg дізналося про таємні перемовини команди Трампа щодо Зеленського та Путіна
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Політика
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Bloomberg дізналося про таємні перемовини команди Трампа щодо Зеленського та Путіна

Дональд Трамп
Джерело:  Bloomberg

Радники колишнього президента США Дональда Трампа уже обговорюють план, згідно з яким їм вдасться посадити українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Трамп хоче “мирних переговорів” між Зеленським та Трампом

Інформаційна агенція Bloomberg поговорила зі своїми інсайдерами з оточення республіканця.

На переконання одного з радників Дональда Трампа, обіцянка припинити військову допомогу США може допомогти Україні сісти за стіл переговорів, тоді як загроза збільшення допомоги США може спонукати до цього Росію.

Ба більше, повідомляється, що помічники експрезидента США, зокрема Ларрі Кудлоу та Роберт О’Браєн, вимагають негайно посилити санкції проти Центрального банку Росії, оскільки вважають, що це допоможе зупинити очільника Кремля.

Наразі ніхто не веде переговорів з російськими чи українськими посередниками, частково тому, що це, ймовірно, суперечить Закону Логана, закону США, який забороняє приватним особам вести переговори від імені уряду, — пояснюють журналісти.

США відкинули пропозицію Путіна "припинити вогонь"

14 лютого агенція Reuters повідомила про те, що представники американської влади відкинули пропозицію диктатора Володимира Путіна щодо “замороження” війни в України.

Як вдалося дізнатися журналістам, посередники США та РФ провели зустріч в Туреччині наприкінці 2023 року.

Варто зазначити, що це була ініціатива Кремля, однак вона не мала жодного успіху.

Сигнал Путіна був переданий до Вашингтона, де зустрілися високопосадовці США, включаючи радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, директора Центрального розвідувального управління Білла Бернса і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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