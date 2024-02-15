Путин неожиданно выступил против Трампа и назвал причину — видео

Как считает российский диктатор Владимир Путину, для РФ выгоднее, чтобы президентом США был Джо Байден, а Дональд Трамп.

Путин объяснил, почему не хочет победы Трампа на выборах в США

Один из российских пропагандистов поинтересовался у главы Кремля: "Для нас кто лучше — Байден или Трамп?".

Диктатор неожиданно для всех назвал фамилию действующего президента США Джо Байдена, а не Дональда Трампа, у которого, к слову, яркая пророссийская позиция.

Байден. Он человек более опытный, он предсказуем, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому выразит доверие американский народ. Владимир Путин Российский диктатор

Кроме того, президент РФ прокомментировал слухи о состоянии здоровья Байдена.

По словам диктатора, это, мол, может быть связано с предвыборной кампанией в Штатах, которая приобретает все более острые формы.

Путин цинично добавил, что Россия не собирается вмешиваться в этот процесс.

Путин рассказал о своей встрече с Байденом

Слушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подсматривал в свою бумажку, я подсматривал в свою. Ничего подобного. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну... Кто у нас где-нибудь не ударялся головой — пусть первый бросит в него камень, — заявил диктатор. Поделиться

Несмотря на это, Путин посетовал на текущую позицию команды Джо Байдена.

Глава Кремля жалуется, что она якобы "чрезвычайно вредна и ошибочна".