Путин неожиданно выступил против Трампа и назвал причину — видео

Как считает российский диктатор Владимир Путину, для РФ выгоднее, чтобы президентом США был Джо Байден, а Дональд Трамп.
Путин объяснил, почему не хочет победы Трампа на выборах в США
Один из российских пропагандистов поинтересовался у главы Кремля: "Для нас кто лучше — Байден или Трамп?".
Диктатор неожиданно для всех назвал фамилию действующего президента США Джо Байдена, а не Дональда Трампа, у которого, к слову, яркая пророссийская позиция.
Кроме того, президент РФ прокомментировал слухи о состоянии здоровья Байдена.
По словам диктатора, это, мол, может быть связано с предвыборной кампанией в Штатах, которая приобретает все более острые формы.
Путин цинично добавил, что Россия не собирается вмешиваться в этот процесс.
Путин рассказал о своей встрече с Байденом
Несмотря на это, Путин посетовал на текущую позицию команды Джо Байдена.
Глава Кремля жалуется, что она якобы "чрезвычайно вредна и ошибочна".
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