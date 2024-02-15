Путін неочікувано виступив проти Трампа та назвав причину

Як вважає російський диктатор Володимир Путіну, для РФ вигідніше, щоб президентом США був Джо Байден, аніж Дональд Трамп.
Путін пояснив, чому не хоче перемоги Трампа у виборах
Один з російських пропагандистів поцікавився в очільника Кремля: "Для нас хто кращий — Байден чи Трамп?".
Диктатор несподівано для всіх назвав прізвище чинного президента США Джо Байдена, а не Дональда Трампа, який має проросійську позицію.
Окрім того, президент РФ прокоментував нещодавно чутки про стан здоров'я Байдена.
За словами диктатора, це, мовляв, може бути пов'язано з передвиборчою кампанією у Штатах, яка набуває дедалі гостріших форм.
Путін цинічно додав, що Росія нібито не збирається втручатися в цей процес.
Путін розповів про свою зустріч з Байденом
Попри це, Путін поскаржився на поточну позицію команди Джо Байдена.
Очільник Кремля бідкається, що вона нібито "надзвичайно шкідлива і помилкова".
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