Путін неочікувано виступив проти Трампа та назвав причину

Як вважає російський диктатор Володимир Путіну, для РФ вигідніше, щоб президентом США був Джо Байден, аніж Дональд Трамп.

Путін пояснив, чому не хоче перемоги Трампа у виборах

Один з російських пропагандистів поцікавився в очільника Кремля: "Для нас хто кращий — Байден чи Трамп?".

Диктатор несподівано для всіх назвав прізвище чинного президента США Джо Байдена, а не Дональда Трампа, який має проросійську позицію.

Байден. Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації. Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ. Володимир Путін Російський диктатор

Окрім того, президент РФ прокоментував нещодавно чутки про стан здоров'я Байдена.

За словами диктатора, це, мовляв, може бути пов'язано з передвиборчою кампанією у Штатах, яка набуває дедалі гостріших форм.

Путін цинічно додав, що Росія нібито не збирається втручатися в цей процес.

Путін розповів про свою зустріч з Байденом

Послухайте, я зустрічався з Байденом у Швейцарії, це було три роки тому. Уже й тоді говорили, що він недієздатний. Нічого подібного я не побачив. Ну так, він підглядав у свій папірець, я підглядав у свій. Нічого такого. А те, що він десь, виходячи з вертольота, ударився головою, ну... Хто у нас де-небудь не вдарявся головою — нехай перший кине в нього камінь, — заявив диктатор. Поширити

Попри це, Путін поскаржився на поточну позицію команди Джо Байдена.

Очільник Кремля бідкається, що вона нібито "надзвичайно шкідлива і помилкова".