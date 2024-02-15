Трамп різко змінив риторику стосовно України на тлі заяв Путіна
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Трамп різко змінив риторику стосовно України на тлі заяв Путіна

Дональд Трамп
Джерело:  The New York Times

Колишній американський лідер Дональд Трамп раптово почав стверджувати, що він зробить більше для захисту України, ніж чинний президент США Джо Байден.

Трамп уже обіцяє, що зможе захистити Україну від РФ

З новою гучною заявою щодо російсько-української війни республіканець виступив під час передвиборчого заходу в Північному Чарльстоні.

Дональд Трамп знову почав цинічно брехати про те, що за президентства Джо Байдена Володимир Путін "отримає все, що захоче, включно з Україною".

Це подарунок. У нього є дар.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Експрезидент США

Ба більше, республіканець збрехав, Байден "має намір віддати" Україну російському диктатору Володимиру Путіну.

Як насправді Трамп проводить політику щодо України

Американські журналісти звертають увагу на те, що чинний американський лідер Джо Байден протягом багатьох місяців закликав світових лідерів і Конгрес США надати Україні більше військової допомоги.

А от колишній президент США Дональд Трамп та його поплічники робили все можливе на політичній арені, щоб заблокувати ці зусилля.

14 лютого республіканець несподівано змінив риторику щодо України, заявивши, що зробить все для захисту України.

Ба більше, він почав вимагати у НАТО негайно посилити фінансову підтримку Києва, щоб вона була на рівні з США.

Що цікаво, політик різко змінив свою позицію стосовно України на тлі заяв російського диктатора Володимира Путіна про те, що він хоче бачити наступним президентом США Джо Байдена, а не Дональда Трампа, який має проросійську позицію.

Байден. Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації. Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ, — заявив Путін.

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