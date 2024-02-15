Трамп предлагает США новый подход к военной помощи Украине

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет, чтобы его страна оказывала Украине помощь в войне с Россией в кредит.

Помощь Украине от США как заем — Трамп подал идею

Дональд Трамп проталкивает идею помощи Украине как кредита, поскольку законопроект о финансировании застопорился в Сенате.

Заявление Трампа приводит Bloomberg.

Они хотят дать им еще 60 млрд долл. Сделайте это так. Займите им деньги. Если они справятся, они вернут нам деньги. Если они не справятся, они не должны возвращать нам деньги. Почему вы должны просто дать им деньги? Сделайте это посредством кредита. Дональд Трамп Экс-президент США

Об этом Трамп сообщил в ходе предвыборной кампании в Южной Каролине.

Бывший президент США сравнил такой план с соглашениями, которые он раньше заключал с потенциально успешными спортсменами, у которых не было денег в начале своей карьеры.

Я так поступаю со спортсменами. К примеру, с профессиональными гольфистами, которые, на мой взгляд, очень хорошие. У них нет денег, но у них большой талант. Я говорю: "Вот сделка".

Следует отметить, что в этом году в США пройдут президентские выборы. Главным кандидатом от республиканцев, вероятнее всего, станет Дональд Трамп, а от демократов — Джо Байден.

Трамп уже обещает, что сможет оградить Украину от РФ

Бывший американский лидер Дональд Трамп внезапно начал утверждать, что он сделает больше для защиты Украины, чем действующий президент США Джо Байден.

С новым громким заявлением по поводу российско-украинской войны республиканец выступил во время предвыборного мероприятия в Северном Чарльстоне.

Дональд Трамп снова начал цинично врать о том, что при президентстве Джо Байдена Владимир Путин "получит все, что захочет, включая Украину".

Помощь Украине от США

Такое предложение Трампа прозвучало на фоне рассмотрения в Конгрессе США новой помощи в Украине более 60 млрд долл.

На этой неделе Сенат США принял законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Чтобы инициатива вступила в силу, ее должна поддержать Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер-республиканец Майк Джонсон, однако, отказывается рассматривать этот вопрос, пока не будет принят законопроект об иммиграции, касающийся только Республиканской партии.