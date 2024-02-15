Трамп пропонує США новий підхід до військової допомоги Україні

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче, щоб його країна надавала Україні допомогу у війні з Росією у кредит.

Допомога Україні від США як позика — Трамп подав ідею

Дональд Трамп проштовхує ідею допомоги Україні як кредиту, оскільки законопроєкт про фінансування застопорився у Сенаті.

Заяву Трампа наводить Bloomberg.

Вони хочуть дати їм ще 60 млрд дол. Зробіть це так. Займіть їм гроші. Якщо вони впораються, вони повернуть нам гроші. Якщо вони не впораються, вони не повинні повертати нам гроші. Чому ви повинні просто віддати їм гроші? Зробіть це у вигляді кредиту. Дональд Трамп Експрезидент США

Про це Трамп повідомив у ході своєї передвиборчої кампанії у Південній Кароліні.

Колишній президент США порівняв такий план з угодами, які він раніше укладав із потенційно успішними спортсменами, які не мали грошей на початку своєї кар'єри.

Я так роблю зі спортсменами. Наприклад, з професійними гольфістами, які, на мій погляд, дуже хороші. У них немає грошей, але у них великий талант. Я говорю: "Ось угода".

Варто зауважити, що цього року у США відбудуться президентські вибори. Головним кандидатом від республіканців, найімовірніше, стане Дональд Трамп, а від демократів — Джо Байден.

Трамп уже обіцяє, що зможе захистити Україну від РФ

Колишній американський лідер Дональд Трамп раптово почав стверджувати, що він зробить більше для захисту України, ніж чинний президент США Джо Байден.

З новою гучною заявою щодо російсько-української війни республіканець виступив під час передвиборчого заходу в Північному Чарльстоні.

Дональд Трамп знову почав цинічно брехати про те, що за президентства Джо Байдена Володимир Путін "отримає все, що захоче, включно з Україною".

Допомога Україні від США

Така пропозиція Трампа прозвучала на тлі розгляду в Конгресі США нової допомоги в Україні понад 60 млрд дол.

Цього тижня Сенат США ухвалив законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб ініціатива набула чинності, її має підтримати Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер-республіканець Майк Джонсон, однак, відмовляється розглядати це питання, доки не буде прийнято законопроєкт про імміграцію, який стосується тільки Республіканської партії.