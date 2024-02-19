Бывшая представительница республиканцев Лиз Чейни предупреждает власти США об угрозе от "путинского крыла" Республиканской партии.
Путин оказывает влияние на американскую политику
Лиз Чейни призвала американцев и международное сообщество обратить внимание на то, как бывший президент Дональд Трамп отреагировал на смерть известного российского оппозиционера Алексея Навального.
Как известно, скандальный политик де-факто не упомянул ни его, ни диктатора Владимира Путина.
Какими были реакции Байдена и Трампа на смерть Навального
Что важно понимать, действующий американский лидер во время выступления в Белом доме после объявления о смерти Навального решительно возложил вину на "Путина и его головорезов": "
А вот Дональд Трамп ничего непосредственно не упомянул о Навальном в сообщении, которое его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера.
Экс-президент США несколько десятков раз обнародовал сообщения на различные темы, активно комментируя его уголовные дела и заявления других политиков.
Как отмечает Лиз Чейни, когда вы думаете о Трампе, который, например, обещает возмездие за то, что Путин сделал с Навальным, "это то, как выглядит возмездие в стране, где лидер не подчиняется верховенству права".
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