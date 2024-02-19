В США бьют тревогу из-за "путинского крыла" Республиканской партии
Категория
Политика
Дата публикации

В США бьют тревогу из-за "путинского крыла" Республиканской партии

Путин
Читати українською
Источник:  CNN

Бывшая представительница республиканцев Лиз Чейни предупреждает власти США об угрозе от "путинского крыла" Республиканской партии.

Путин оказывает влияние на американскую политику

Лиз Чейни призвала американцев и международное сообщество обратить внимание на то, как бывший президент Дональд Трамп отреагировал на смерть известного российского оппозиционера Алексея Навального.

Как известно, скандальный политик де-факто не упомянул ни его, ни диктатора Владимира Путина.

Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла заключается в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома.

Лиз Чейни

Лиз Чейни

Какими были реакции Байдена и Трампа на смерть Навального

Что важно понимать, действующий американский лидер во время выступления в Белом доме после объявления о смерти Навального решительно возложил вину на "Путина и его головорезов": "

Не совершайте ошибки: Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. Произошедшее с Навальным является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого нельзя обмануть, – заявил Байден.

А вот Дональд Трамп ничего непосредственно не упомянул о Навальном в сообщении, которое его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера.

Экс-президент США несколько десятков раз обнародовал сообщения на различные темы, активно комментируя его уголовные дела и заявления других политиков.

Как отмечает Лиз Чейни, когда вы думаете о Трампе, который, например, обещает возмездие за то, что Путин сделал с Навальным, "это то, как выглядит возмездие в стране, где лидер не подчиняется верховенству права".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Bloomberg узнало о тайных переговорах команды Трампа касательно Зеленского и Путина
Дональд Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп предлагает США новый подход к военной помощи Украине
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Суд штата Нью-Йорк оштрафовал Трампа более чем на 350 млн долл по делу о мошенничестве
Дональд Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?