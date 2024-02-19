Путин оказывает влияние на американскую политику

Лиз Чейни призвала американцев и международное сообщество обратить внимание на то, как бывший президент Дональд Трамп отреагировал на смерть известного российского оппозиционера Алексея Навального.

Как известно, скандальный политик де-факто не упомянул ни его, ни диктатора Владимира Путина.

Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла заключается в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома. Лиз Чейни

Какими были реакции Байдена и Трампа на смерть Навального

Что важно понимать, действующий американский лидер во время выступления в Белом доме после объявления о смерти Навального решительно возложил вину на "Путина и его головорезов": "

Не совершайте ошибки: Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. Произошедшее с Навальным является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого нельзя обмануть, – заявил Байден. Поделиться

А вот Дональд Трамп ничего непосредственно не упомянул о Навальном в сообщении, которое его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера.

Экс-президент США несколько десятков раз обнародовал сообщения на различные темы, активно комментируя его уголовные дела и заявления других политиков.