Україна та США можуть незабаром підписати угоду про гарантії безпеки — Стефанішина

Україна і США можуть підписати угоду про гарантії безпеки до липневого саміту НАТО у Вашингтоні. Але сьогодні це другорядне питання у відносинах двох країн-партнерів.

Україна та США близькі до підписання Договору про гарантії безпеки – Стефанішина

Угода про гарантії безпеки Україні від США може бути підписана і до саміту НАТО у липні цього року.

Про це сказала віце-прем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Відповідні переговори проводилися на рівні заступника керівника ОП Ігоря Жовкви. Як ви знаєте, Андрій Єрмак підтримує постійний зв’язок з Джейком Салліваном. Тобто з тактичної точки зору переговори проведені, стратегічно ухвалена декларація. Це рішення може бути ухвалене раніше. Ольга Стефанішина Віце-прем'єрка

Однак, за словами Стефанішиної, сьогодні Україна зосереджується не на питанні гарантій безпеки, а на роботі з Конгресом США для ухвалення рішення про фінансування допомоги Україні.

Ми маємо спочатку вижити, а далі вже думати, як гарантувати свою безпеку. Нам потрібно захистити українські міста, нам потрібно, щоб у Patriot були снаряди. І це питання життя і смерті. Тому концентруємося на цьому. А гарантії безпеки точно будуть підписані.

Про те, що Україна наразі концентрується на роботі з Конгресом США, а не на гарантіях безпеки, заявляв раніше і президент Володимир Зеленський.

Зеленський про гарантії безпеки та допомогу від США

Глава держави зазначив, що наразі Україна фокусується на спільній роботі із представниками Конгресу США щодо схвалення питання фінансування допомоги.

Після цього, як зазначив Зеленський, почнеться робота над гарантіями безпеки.

Щодо гарантій безпеки. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ, але ми домовилися, що ми маємо сфокусуватися на тому, що потрібно зараз. Тому ми зараз фокусуємось на роботі з Конгресом США, а після цього перейдемо до гарантій безпеки, - зазначив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Україна розраховує на схвалення Конгресом США питання фінансування допомоги.

Ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Конгресу. Для нас цей пакет життєвоважливий. Ми не розглядаємо сьогодні альтернативи, бо розраховуємо, що США залишаться нашим стратегічним партнером, – підкреслив президент. Поширити