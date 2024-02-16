Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що потужна підтримка України від США нікуди не зникне.
Зеленський високо оцінює шанси на збереження допомоги від США
Зеленський визнав, що наразі серед американського політикуму не має єдиної думки, зокрема, радикально налаштовані та нестримані політики намагаються втілити власні політичні задуми.
Зеленський зазначив, що розраховує не тільки на слова підтримки, а й на спільні дії із західними партнерами.
Він, зокрема, подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за обговорення питання підтримки України під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у рамках візиту у Вашингтон.
Шольц порадив Путіну не мріяти про швидку перемогу в Україні
Канцлер Німеччини зазначив, що угода про співробітництво з Україною у сфері безпеки свідчить про наміри Берліна зберігати потужну підтримку України.
Він підкреслив, що через 2 роки після розв’язання Росією злочинної війни проти України він надсилає чіткий сигнал кремлівському диктатору Володимиру Путіну.
Шольц наголосив, що угоду про військове співробітництво між Україною та Німеччиною важко переоцінити.
Канцлер Німеччини додав, що підтримка України з боку Німеччини триватиме стільки, скільки це буде необхідно.
Також він відзначив, що Німеччина стала другою країною після Великої Британії, яка укладає з Україною угоду про співробітництво у сфері безпеки. За Німеччиною будуть і інші країни, зокрема Франція.
Крім того, ця угода охоплює надання допомоги у цивільній сфері, у тому числі щодо розмінування, забезпечення енергетичної інфраструктури в Україні та процес відбудови.
Також вона відображає цінності, які Німеччина та Україна розділяють. Документ ґрунтується на демократії і правовій державі, підкреслив канцлер ФРН.
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