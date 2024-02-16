Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що потужна підтримка України від США нікуди не зникне.

Зеленський високо оцінює шанси на збереження допомоги від США

Розраховую, що Сполучені Штати Америки не відпадуть. Вважаю, що більшість населення підтримує Україну й абсолютно справедливо, розуміючи, що ми захищаємо не тільки Україну, а й всю Європу і наші спільні цінності. Принаймні, такі сигнали я постійно отримую від президента і його адміністрації, і представників двох партій, - зазначив президент під час спільної конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Поширити

Зеленський визнав, що наразі серед американського політикуму не має єдиної думки, зокрема, радикально налаштовані та нестримані політики намагаються втілити власні політичні задуми.

Тому, я розраховую, що все ж таки, незважаючи на всі складнощі, які сьогодні є в Палаті представників або у Конгресі і в цілому у політиці США через вибори, вважаю, що знайдеться в усьому цьому прагматичний, усім звичний, американський підхід до того, що ми захищаємо безпеку світу, і сьогодні ця війна і цей захист на території України. І ми платимо найбільшу ціну Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що розраховує не тільки на слова підтримки, а й на спільні дії із західними партнерами.

Він, зокрема, подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за обговорення питання підтримки України під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у рамках візиту у Вашингтон.

Ризики завжди є, тому що завжди ризики є через різний тиск і через виборчий процес. Ми розраховуємо не на одну Німеччину. А ми дійсно розраховуємо на Європейський Союз. Це дуже важливо. Тому що це не тільки гроші або якийсь вид зброї. Цей союз - політичний. Якщо він є, то вводяться санкції проти ОПК РФ. Розраховуємо і на інші санкційні пакети. І тому тут багато кроків, які залежать від потужного союзу країн Європи. І не тільки ЄС, - зазначив Зеленський. Поширити

Шольц порадив Путіну не мріяти про швидку перемогу в Україні

Канцлер Німеччини зазначив, що угода про співробітництво з Україною у сфері безпеки свідчить про наміри Берліна зберігати потужну підтримку України.

Я маю чітко заявити, звичайно, ми усі хочемо, щоби ця війна чим швидше закінчилася. Так само як кожний і кожна в Україні. Але на жаль, ми бачимо, Росія не готова до тривалого і справедливого миру. Навпаки, вона далі переслідує свої цілі, як це Путін знову нещодавно нам продемонстрував, - наголошує Шольц. Поширити

Він підкреслив, що через 2 роки після розв’язання Росією злочинної війни проти України він надсилає чіткий сигнал кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Ми не знизимо підтримку України. Ми й надалі стоїмо поруч з українками та українцями, - зазначив Шольц. Поширити

Шольц наголосив, що угоду про військове співробітництво між Україною та Німеччиною важко переоцінити.

Канцлер Німеччини додав, що підтримка України з боку Німеччини триватиме стільки, скільки це буде необхідно.

Ми будемо підтримувати українських партнерів у розбудові сучасних обороноздатних Збройних сил для того, аби запобігти будь-якій майбутній агресії Росії. Якщо Росія подумає про це у майбутньому, то у нас є детальні домовленості, дипломатичні, економічні та військові щодо того, як ми допомагатимемо Україні, - запевнив Шольц. Поширити

Також він відзначив, що Німеччина стала другою країною після Великої Британії, яка укладає з Україною угоду про співробітництво у сфері безпеки. За Німеччиною будуть і інші країни, зокрема Франція.

Крім того, ця угода охоплює надання допомоги у цивільній сфері, у тому числі щодо розмінування, забезпечення енергетичної інфраструктури в Україні та процес відбудови.

Також вона відображає цінності, які Німеччина та Україна розділяють. Документ ґрунтується на демократії і правовій державі, підкреслив канцлер ФРН.