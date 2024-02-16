Президент Владимир Зеленский убежден, что мощная поддержка Украины от США никуда не исчезнет.
Зеленский высоко оценивает шансы сохранения помощи от США
Зеленский признал, что среди американского политикума пока нет единого мнения, в частности, радикально настроенные и несдержанные политики пытаются воплотить собственные политические замыслы.
Зеленский отметил, что рассчитывает не только на слова поддержки, но и совместные действия с западными партнерами.
Он, в частности, поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за обсуждение вопроса поддержки Украины во время встречи с президентом США Джо Байденом в рамках визита в Вашингтон.
Шольц посоветовал Путину не мечтать о скорой победе в Украине
Канцлер Германии отметил, что соглашение о сотрудничестве с Украиной в области безопасности свидетельствует о намерениях Берлина сохранять мощную поддержку Украины.
Он подчеркнул, что через 2 года после разрешения Россией преступной войны против Украины он посылает четкий сигнал кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Шольц подчеркнул, что соглашение о военном сотрудничестве между Украиной и Германией сложно переоценить.
Канцлер Германии добавил, что поддержка Украины со стороны Германии будет продолжаться столько, сколько необходимо.
Также он отметил, что Германия стала второй страной после Великобритании, заключающей с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. За Германией будут и другие страны, в том числе Франция.
Кроме того, это соглашение охватывает оказание помощи в гражданской сфере, в том числе разминирование, обеспечение энергетической инфраструктуры в Украине и процесс восстановления.
Также она отражает ценности, разделяемые Германией и Украиной. Документ основывается на демократии и правовом государстве, подчеркнул канцлер ФРГ.