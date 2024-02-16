Президент Владимир Зеленский убежден, что мощная поддержка Украины от США никуда не исчезнет.

Зеленский высоко оценивает шансы сохранения помощи от США

Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки не отпадут. Считаю, что большинство населения поддерживают Украину и совершенно справедливо, понимая, что мы защищаем не только Украину, но и всю Европу и наши общие ценности. По крайней мере, такие сигналы я постоянно получаю от президента и его администрации и представителей двух партий, - отметил президент во время совместной конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Поделиться

Зеленский признал, что среди американского политикума пока нет единого мнения, в частности, радикально настроенные и несдержанные политики пытаются воплотить собственные политические замыслы.

Поэтому я рассчитываю, что все же, несмотря на все сложности, которые сегодня есть в Палате представителей или в Конгрессе и в целом в политике США из-за выборов, считаю, что найдется во всем этом прагматичный, всем привычный, американский подход к тому, что мы защищаем безопасность мира, и сегодня эта война и эта защита на территории Украины. И мы платим самую большую цену Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что рассчитывает не только на слова поддержки, но и совместные действия с западными партнерами.

Он, в частности, поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за обсуждение вопроса поддержки Украины во время встречи с президентом США Джо Байденом в рамках визита в Вашингтон.

Риски всегда есть, потому что всегда риски из-за разного давления и из-за избирательного процесса. Мы рассчитываем не на одну Германию. А мы действительно рассчитываем на Европейский союз. Это очень важно. Потому что это не только деньги или какой-нибудь вид оружия. Этот союз – политический. Если оно есть, то вводятся санкции против ОПК РФ. Рассчитываем и другие санкционные пакеты. Поэтому много шагов, которые зависят от мощного союза стран Европы. И не только ЕС, – отметил Зеленский. Поделиться

Шольц посоветовал Путину не мечтать о скорой победе в Украине

Канцлер Германии отметил, что соглашение о сотрудничестве с Украиной в области безопасности свидетельствует о намерениях Берлина сохранять мощную поддержку Украины.

Я должен четко заявить, конечно, мы все хотим, чтобы эта война поскорее закончилась. Так же, как каждый и каждая в Украине. Но, к сожалению, мы видим, Россия не готова к длительному и справедливому миру. Напротив, она продолжает преследовать свои цели, как это Путин снова недавно нам продемонстрировал, - отмечает Шольц. Поделиться

Он подчеркнул, что через 2 года после разрешения Россией преступной войны против Украины он посылает четкий сигнал кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Мы не снизим поддержку Украины. Мы и дальше стоим рядом с украинками и украинцами, - отметил Шольц. Поделиться

Шольц подчеркнул, что соглашение о военном сотрудничестве между Украиной и Германией сложно переоценить.

Канцлер Германии добавил, что поддержка Украины со стороны Германии будет продолжаться столько, сколько необходимо.

Мы будем поддерживать украинских партнеров в развитии современных обороноспособных Вооруженных сил для того, чтобы предотвратить любую будущую агрессию России. Если Россия подумает об этом в будущем, то у нас есть детальные договоренности, дипломатические, экономические и военные по поводу того, как мы будем помогать Украине, - заверил Шольц. Поделиться

Также он отметил, что Германия стала второй страной после Великобритании, заключающей с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. За Германией будут и другие страны, в том числе Франция.

Кроме того, это соглашение охватывает оказание помощи в гражданской сфере, в том числе разминирование, обеспечение энергетической инфраструктуры в Украине и процесс восстановления.

Также она отражает ценности, разделяемые Германией и Украиной. Документ основывается на демократии и правовом государстве, подчеркнул канцлер ФРГ.