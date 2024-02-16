Байден обнародовал символические кадры с Зеленским — фото

Джо Байден показал символическую фотографию с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Байден обнародовал символическое фото с Зеленским
Президент США Джо Байден представил символическую фотографию с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что сейчас для Украины наступил критический момент, и ей как никогда нужна помощь.
Об этом написал президент Соединенных Штатов Джо Байден, добавив фотографию с украинским главой государства.
Что важно знать о решении Палаты представителей США
Как уже упоминалось ранее, 16 февраля в Палате представителей не состоится ни одного голосования – все они были отменены.
Члены палаты намерены вернуться к работе 28 февраля.
Это означает, что долгожданное голосование за решение о средствах для Украины было отложено по меньшей мере на две недели.
Что важно понимать, инициатором этого решения был спикер палаты Майк Джонсон, ранее угрожавший не вынести на голосование проект с помощью для Украины.
Также он жалуется, что Белый дом не хочет организовать ему переговоры с Джо Байденом по этому поводу.
В США достаточно снарядов для Украины
По словам журналистов, большинство артиллерийских боеприпасов на складах армии и морской пехоты США явно не избыточны.
Однако на этом фоне нельзя забывать о четырех миллионах 155-миллиметровых кассетных боеприпасах двойного назначения — M483A1 и M864 DPICM.
Forbes обращает внимание на то, что все эти снаряды являются очевидными кандидатами на маркировку как "избыточные".
В Пентагоне еще несколько лет назад подтвердили, что они ненадежны и опасны, поскольку имеют 14-процентную вероятность не сработать.
Журналисты не понимают, почему Байден до сих пор не реализовал этот план.
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