Байден обнародовал символическое фото с Зеленским

Президент США Джо Байден представил символическую фотографию с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что сейчас для Украины наступил критический момент, и ей как никогда нужна помощь.

Об этом написал президент Соединенных Штатов Джо Байден, добавив фотографию с украинским главой государства.

Неподдержка Украины в этот критический момент никогда не будет забыта, предостерег он. Поделиться

Что важно знать о решении Палаты представителей США

Как уже упоминалось ранее, 16 февраля в Палате представителей не состоится ни одного голосования – все они были отменены.

Члены палаты намерены вернуться к работе 28 февраля.

Это означает, что долгожданное голосование за решение о средствах для Украины было отложено по меньшей мере на две недели.

Что важно понимать, инициатором этого решения был спикер палаты Майк Джонсон, ранее угрожавший не вынести на голосование проект с помощью для Украины.

Также он жалуется, что Белый дом не хочет организовать ему переговоры с Джо Байденом по этому поводу.

В США достаточно снарядов для Украины

По словам журналистов, большинство артиллерийских боеприпасов на складах армии и морской пехоты США явно не избыточны.

Однако на этом фоне нельзя забывать о четырех миллионах 155-миллиметровых кассетных боеприпасах двойного назначения — M483A1 и M864 DPICM.

Forbes обращает внимание на то, что все эти снаряды являются очевидными кандидатами на маркировку как "избыточные".

В Пентагоне еще несколько лет назад подтвердили, что они ненадежны и опасны, поскольку имеют 14-процентную вероятность не сработать.

Согласно отчету 2004 года, это привело к тому, что 402 миллиона боеприпасов DPICM остались ненужными, в том числе 4,6 миллиона 155-миллиметровых снарядов. Байден мог бы определить все оставшиеся на складах снаряды DPICM как избыточные, чтобы передать их Украине, не тратя ни одного доллара на их замену. Их хватит на годы интенсивных боевых действий. Поделиться

Журналисты не понимают, почему Байден до сих пор не реализовал этот план.