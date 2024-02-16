Помощь США для Украины. Почему Палата представителей до сих пор не проголосовала
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Помощь США для Украины. Почему Палата представителей до сих пор не проголосовала

Палата представителей США
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Источник:  The Hill

Палата представителей США объявила о перерыве в работе до конца февраля и не вынесла на голосование пакетный проект закона, включающий средства для поддержки Украины. С таким заявлением выступил спикер Палаты Майк Джонсон.

В Палате представителей тормозят решение касательно Украины

Как сообщают журналисты, 16 февраля в Палате представителей не состоится ни одного голосования – все они были отменены.

Полноценный возврат к работе запланирован на 28 февраля, а это означает, что долгожданное голосование за решение о средствах для Украины было отложено по меньшей мере на две недели.

Команда американского лидера Джо Байдена уже выразила свое недовольство по этому поводу. Так, представитель Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал непосредственно спикера Палаты Майка Джонсона.

По его словам, каждый день из-за спикера Джонсона ситуация с нацбезопасностью США существенно ухудшается, а "Америка проигрывает".

Вместо того чтобы прекратить политизировать вопросы, от которых зависит безопасность государства, спикер Джонсон (...) отправляет палату на досрочный, незаслуженный перерыв и тем самым усиливает убийственные военные усилия России и иранский режим за счет нацбезопасности США, наших рабочих мест и ближайших союзников.

Эндрю Бейтс

Эндрю Бейтс

Спикер Белого дома

После этого Джонсон начал жаловаться на то, что на его просьбе о встрече с президентом Байденом не согласились.

Помощь Украине от США. Конгресс готовит "планы Б"

До сих пор остается неизвестным, найдется ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей, чтобы поддержать проект после его одобрения в Сенате.

Несмотря на это, важно понимать, некоторые из них уже публично давят на спикера Палаты Майка Джонсона, требуя одобрения документа.

Недавно журналисты также узнали, что в Конгрессе обсуждают минимум два "плана Б" для одобрения помощи Украине в обход сопротивления Джонсона.

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