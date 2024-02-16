Допомога США для України. Чому Палата представників досі не проголосувала

Палата представників США оголосила про перерву у роботі до кінця лютого та не винесла на голосування пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України. З такою заявою виступив спікер Палати Майк Джонсон.
У Палаті представників гальмують рішення щодо України
Як повідомляють журналісти, 16 лютого в Палаті представників не відбудеться жодного голосування — усі вони були скасовані.
Повноцінне повернення до роботи заплановане на 28 лютого, а це означає, що довгоочікуване голосування за рішення про кошти для України відклали щонайменше на два тижні.
Команда американського лідера Джо Байдена уже висловила своє невдоволення з цього приводу. Так, речник Білого дому Ендрю Бейтс розкритикував безпосередньо спікера Палати Майка Джонсона.
За його словами, щодня через спікера Джонсона ситуація з нацбезпекою США суттєво погіршується, а “Америка програє”.
Після цього Джонсон почав скаржитися на те, на його прохання про зустріч з президентом Байденом не погодилися.
Допомога Україні від США. Конгрес готує "плани Б"
Досі залишається невідомим, чи згодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті.
Попри це, що важливо розуміти, деякі з них уже публічно тиснуть на спікера Палати Майка Джонсона, вимагаючи схвалення документа.
Нещодавно журналісти також дізналися, що у Конгресі обговорюють мінімум два "плани Б" для схвалення допомоги Україні в обхід спротиву Джонсона.
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