Допомога Україні. Rheinmetall вироблятиме 700 тис артснарядів у 2025 році

Збройова компанія Rheinmetall масштабно розширює свої виробничі потужності з виготовлення артилерійських снарядів та має амбітні плани на наступний рік.

Rheinmetall масштабує виробництво артилеріських снарядів для України

Оборонний концерн Rheinmetall продовжує нарощувати виробництво артилерійських боєприпасів і 2025 року хоче вийти на показник у 700 тис штук на рік.

Про це заявив глава Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Handelsblatt.

Ми перебуваємо в процесі подвоєння або навіть потроєння наших потужностей з виробництва пороху в окремих місцях, наприклад, тих, які необхідні для метальних зарядів для артилерійських снарядів. Армін Паппергер Керівник Rheinmetall

До наступного року Rheinmetall зможе виробляти достатньо продукції для поставок до Європи.

За словами Паппергера, до 2025 року концерн хоче виробляти до 700 тис артилерійських снарядів на рік.

Крім заводів в Іспанії та Угорщині, ядром розширення стане завод Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижній Саксонії.

Підтримка України набирає обертів

Паппергер планував запустити розширення виробництва 12 лютого разом з канцлером Олафом Шольцем. Канцлер раніше лобіював нову допомогу Україні в США.

Підтримка України там перебуває під загрозою ослаблення через внутрішньополітичні конфлікти між демократами і республіканцями.

З точки зору Паппергера, це може стати серйозною проблемою для безпеки Європи.

Нам і Україні потрібні американці, у яких є великі резерви. Поширити

Збільшення виробництва боєприпасів у Європі

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що Європа наростила втричі виробництво снарядів для України. Але досягти мети в один мільйон так і не вдалося.

Також міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає можливість виробництва більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.

А Норвегія анонсувала виділення понад 90 млн дол на збільшення виробництва боєприпасів і розвиток потенціалу оборонної промисловості країни.