Німецький Rheinmetall побудує новий завод для безперебійних поставок боєприпасів в Україну — Bild
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Світ
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Німецький Rheinmetall побудує новий завод для безперебійних поставок боєприпасів в Україну — Bild

Rheinmetall
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Джерело:  Bild

Німецький збройовий гігант Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів. Це забезпечить постійні поставки боєприпасів в Україну.

Rheinmetall побудує новий завод боєприпасів

Генеральний директор підприємства Армін Паппергер в інтерв’ю BILD підкреслив хорошу співпрацю між федеральним урядом і збройовою промисловістю.

Багато чого змінилося на краще у військових закупівлях. Лише Rheinmetall минулого року отримав замовлення або рамкові угоди від федерального уряду на суму понад 10 мільярдів євро — для Бундесверу та для України. Цього року ця сума зросте щонайменше до 15 мільярдів.

Він відкинув звинувачення у повільних поставках.

Темпи швидкі: те, що раніше зайняло десять років, тепер досягається за кілька місяців. Тепер ми побудуємо нову фабрику боєприпасів у Німеччині в рекордні терміни, щоб створити стратегічну безпеку поставок.

Терміни та місце будівництва заводи залишаються невідомими.

Темпи поставок боєприпасів в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна доставить понад 200 тисяч артилерійських боєприпасів Україні.

Але Пісторіус також сказав, що федеральний уряд зрештою буде залежати від збройової промисловості.

Промисловість неймовірно старається, але вона все ще в довоєнному режимі. Це просто не відбувається так швидко, очевидно.

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