Німецький Rheinmetall побудує новий завод для безперебійних поставок боєприпасів в Україну — Bild

Багато чого змінилося на краще у військових закупівлях. Лише Rheinmetall минулого року отримав замовлення або рамкові угоди від федерального уряду на суму понад 10 мільярдів євро — для Бундесверу та для України. Цього року ця сума зросте щонайменше до 15 мільярдів.