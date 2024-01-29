Німецький Rheinmetall побудує новий завод для безперебійних поставок боєприпасів в Україну — Bild

Німецький збройовий гігант Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів. Це забезпечить постійні поставки боєприпасів в Україну.
Rheinmetall побудує новий завод боєприпасів
Генеральний директор підприємства Армін Паппергер в інтерв’ю BILD підкреслив хорошу співпрацю між федеральним урядом і збройовою промисловістю.
Він відкинув звинувачення у повільних поставках.
Терміни та місце будівництва заводи залишаються невідомими.
Темпи поставок боєприпасів в Україну
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна доставить понад 200 тисяч артилерійських боєприпасів Україні.
Але Пісторіус також сказав, що федеральний уряд зрештою буде залежати від збройової промисловості.
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