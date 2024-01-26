Пісторіус оцінив ймовірність нападу РФ на НАТО

На думку глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, наразі не має ознак загрози війни між Росією та країнами НАТО.

Пісторіус не бачить підготовки Росії до нападу на країни НАТО

Глава Міноборони Німеччини зазначив, що військово-політичне керівництво Росії цілком зосереджено на збройній агресії проти України.

Наразі я не бачу жодної небезпеки нападу Росії на територію НАТО або партнера НАТО. Але це лише стоп-кадр. Ніхто не знає, чи збережеться він, — підкреслив Пісторіус. Поширити

Він додав, що злочинна армія РФ цілком зосереджена на війні проти України і має низку проблем, попри відчайдушні спроби поповнювати втрати особового складу та військової техніки.

Однак при цьому Пісторіус виступив на підтримку важливості “принципу стримування”, який успішно себе зарекомендував ще за часів “Холодної війни”.

І це було набагато більш передбачувано, ніж ситуація, яку ми маємо сьогодні, — визнає глава Міноборони Німеччини. Поширити

Пісторіус щодо побоювань стосовно виборів в США

На думку глави Міноборони Німеччини, європейським країнам не варто боятись повернення Дональда Трампа у крісло президента США за результатами виборів, а варто збільшувати інвестиції у власну оборону.

Коментуючи можливе президентство Трампа, Пісторіус сказав, що Європі слід зробити те, що "повинні були зробити багато років тому: більше інвестувати в нашу власну безпеку".