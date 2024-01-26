Як повідомляє віцепрем’єрка-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, станом на сьогодні щонайменше 5 країн-членів НАТО моделюють сценарій можливого вторгнення РФ на територію блоку.
У НАТО почали готуватися до можливої війни з Росією
Згідно з даними команди Ольги Стефанішиної, як мінімум у п’яти країнах-союзниках НАТО такий сценарій моделюється.
На переконання урядовиці, міжнародні партнери України не повинні забувати уроки історії.
Ольга Стефанішина також озвучила прогноз, що Росії знадобиться лише 3-4 роки для того, щоб знову накопичити сили і “збільшити свій апетит».
У ГУР оцінили загрозу для НАТО з боку РФ
Команда глави ГУР Кирила Буданова дійшла висновку, що загроза вторгнення Росії на територію НАТО досі залишається реальною.
Він також звернув увагу на те, що світова спільнота активно реагує на ці сигнали, а українські партнери в рамках міжнародної коаліції посилюються належним чином.
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