5 членів НАТО моделюють сценарій можливої війни з Росією
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5 членів НАТО моделюють сценарій можливої війни з Росією

НАТО

Як повідомляє віцепрем’єрка-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, станом на сьогодні щонайменше 5 країн-членів НАТО моделюють сценарій можливого вторгнення РФ на територію блоку.

У НАТО почали готуватися до можливої війни з Росією

Згідно з даними команди Ольги Стефанішиної, як мінімум у п’яти країнах-союзниках НАТО такий сценарій моделюється.

Сьогодні навіть вийшла стаття в Politico, яка апелює до того, що саме президент України вперше дуже прямо означив цю перспективу: що на Україні ця війна не зупиниться. І, власне, ми бачимо зараз і публічні комунікації, зокрема, німецьких колег, естонських колег. Це реальність — це не питання домислів, — заявила віцепрем’єрка-міністерка.

На переконання урядовиці, міжнародні партнери України не повинні забувати уроки історії.

Ольга Стефанішина також озвучила прогноз, що Росії знадобиться лише 3-4 роки для того, щоб знову накопичити сили і “збільшити свій апетит».

У ГУР оцінили загрозу для НАТО з боку РФ

Команда глави ГУР Кирила Буданова дійшла висновку, що загроза вторгнення Росії на територію НАТО досі залишається реальною.

ГУР має інформацію, і звичайно, ті сигнали, які оприлюднюються, в тому числі експертами міжнародних ЗМІ. Вони констатують той факт, що РФ справді загрозою для безпеки в Європі та НАТО, — заявив нещодавно представник ГУР Андрій Юсов.

Він також звернув увагу на те, що світова спільнота активно реагує на ці сигнали, а українські партнери в рамках міжнародної коаліції посилюються належним чином.

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